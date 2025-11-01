Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi verloor met 3-1 op Sclessin, ondanks een bemoedigende eerste helft. Aurélien Scheidler bood na afloop zijn excuses aan de supporters aan.

De Waalse derby is in het voordeel van Standard de Liège uitgedraaid. In een kolkend Sclessin versloegen de Luikenaars Charleroi met 3-1. De Zebra’s hielden goed stand in de eerste helft, maar stortten na de rust volledig in.

Charleroi stond bij de rust nog niet op achterstand. Parfait Guiagon had gelijkgemaakt en de mannen van Rik De Mil leken er zin in te hebben. Na de pauze kantelde de match plots volledig.

Grote teleurstelling bij de Carolo’s

"Het lag ons nauw aan het hart om de zege mee te nemen naar Charleroi voor onze supporters. Dit is erg teleurstellend. We willen ons bij hen verontschuldigen", vertelde Aurélien Scheidler ontgoocheld na het laatste fluitsignaal.

De spits bedankte ook het publiek, dat trouw bleef ondanks de nederlaag. "We hopen dat ze ons blijven steunen, want we zullen hen nodig hebben. We missen de laatste tijd gewoon dat beetje geluk", voegde hij eraan toe.





Charleroi had zijn reeks nederlagen nog doorbroken met een 1-0-zege tegen Anderlecht, maar zal moeten opletten om niet opnieuw weg te zakken. Volgend weekend komt Westerlo op bezoek.