Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Hayk Milkon verliet Club Brugge voor FCV Dender, waar hij nu tegen degradatie vecht. In een interview met Het Nieuwsblad prees hij Joaquin Seys, die het volgens hem "ver zal schoppen" dankzij zijn discipline en mentaliteit.

Hayk Milkon besloot deze zomer om Club Brugge te verlaten voor een avontuur bij FCV Dender. Hij streed met Club mee voor de titel als assistent-coach, maar nu vecht hij plots tegen de degradatie.

En goed ziet het er niet uit. Dender staat helemaal laatste in het klassement met slechts vier punten na 12 speeldagen. Het seizoen duurt nog lang, maar er zullen snel punten gepakt moeten worden.

Milkon haalt de loftrompet boven voor Seys

Ondertussen had Milkon een interview met Het Nieuwsblad, waarin hij een ideale speler moest bouwen. Hij kon kiezen tussen jongens van Club of van Dender.

Wanneer het om discipline ging was Milkon duidelijk. "Ik ga hier voor Joaquin Seys. Hij is alle dagen als eerste op de club. Vult zijn taken op het veld perfect in. Is zelfkritisch – soms een beetje te zelfs."





De voormalige assistent-trainer van Club ziet een mooie toekomst weggelegd voor de Rode Duivel. "Over Seys kan ik niks verkeerds zeggen. Hij zal het ver schoppen."