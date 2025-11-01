Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sunderland lijkt opnieuw te willen shoppen in Brugge. Volgens Corriere dello Sport heeft de Engelse club haar oog laten vallen op Jorne Spileers, de 20-jarige Belgische verdediger van Club Brugge.

Eerder haalde Sunderland al succes met Chemsdine Talbi, die voor 20 miljoen euro werd weggeplukt bij Blauw-Zwart. Spileers doorliep de jeugdopleiding van Club en maakte al zijn debuut bij de nationale beloften. Dit seizoen verzamelde hij zeventien wedstrijden in alle competities en maakte daarin één doelpunt.

Zijn ontwikkeling kende de voorbije jaren wat vertraging door de sterke doorbraak van Joel Ordoñez. Toch lijkt Spileers nu opnieuw op de goede weg. Zijn maturiteit en balvastheid maken hem een interessante piste voor clubs die inzetten op jonge, polyvalente verdedigers.

Club Brugge in sterke positie voor Spileers

Sunderland zou alvast bereid zijn ver te gaan om hem in huis te halen. De club zag met Talbi en Sadiki al twee spelers uit de Jupiler Pro League uitgroeien tot vaste waarden en wil die succesformule verderzetten.

Club Brugge zit echter in een sterke positie. Spileers verlengde in de zomer zijn contract tot 2028, waardoor een eventuele transfer stevig geprijsd zal zijn. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 3,5 miljoen euro.

Naast Sunderland houdt ook Borussia Mönchengladbach de Belgische belofte nauwlettend in de gaten. Club Brugge lijkt dus een interessante transferwinter tegemoet te gaan.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
FCV Dender EH
Jorne Spileers

Meer nieuws

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

11:00
"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30
1
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

10:00
1
Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40
4
Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
1
Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

09:00
🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

08:20
🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

07:40
6
Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

08:00
Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

06:30
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
3
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
11
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
6
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
9
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
9
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
2
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
2
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
1
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

bink bink over Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby M.Suarez M.Suarez over "We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om Impala Impala over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties Jacques1963. Jacques1963. over Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Joris impe Joris impe over Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen" Joris impe Joris impe over Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge Joris impe Joris impe over Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster" BFL BFL over Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved