Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Sunderland lijkt opnieuw te willen shoppen in Brugge. Volgens Corriere dello Sport heeft de Engelse club haar oog laten vallen op Jorne Spileers, de 20-jarige Belgische verdediger van Club Brugge.

Eerder haalde Sunderland al succes met Chemsdine Talbi, die voor 20 miljoen euro werd weggeplukt bij Blauw-Zwart. Spileers doorliep de jeugdopleiding van Club en maakte al zijn debuut bij de nationale beloften. Dit seizoen verzamelde hij zeventien wedstrijden in alle competities en maakte daarin één doelpunt.

Zijn ontwikkeling kende de voorbije jaren wat vertraging door de sterke doorbraak van Joel Ordoñez. Toch lijkt Spileers nu opnieuw op de goede weg. Zijn maturiteit en balvastheid maken hem een interessante piste voor clubs die inzetten op jonge, polyvalente verdedigers.

Club Brugge in sterke positie voor Spileers

Sunderland zou alvast bereid zijn ver te gaan om hem in huis te halen. De club zag met Talbi en Sadiki al twee spelers uit de Jupiler Pro League uitgroeien tot vaste waarden en wil die succesformule verderzetten.

Club Brugge zit echter in een sterke positie. Spileers verlengde in de zomer zijn contract tot 2028, waardoor een eventuele transfer stevig geprijsd zal zijn. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 3,5 miljoen euro.





Naast Sunderland houdt ook Borussia Mönchengladbach de Belgische belofte nauwlettend in de gaten. Club Brugge lijkt dus een interessante transferwinter tegemoet te gaan.