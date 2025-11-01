Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

De Waalse derby is gewonnen door Standard Luik met 3-1 tegen Charleroi. Rik De Mil was achteraf dan ook woedend op zijn spelersgroep. "Het is onaanvaardbaar", klonk het onder meer over zijn eigen troepen.

Met een 3-1 nederlaag in Sclessin tijdens de Waalse derby, hebben de spelers van Charleroi hun coach Rik De Mil teleurgesteld. Hij betreurt vermijdbare fouten en een gebrek aan discipline. De overwinning tegen Anderlecht heeft niet het gewenste effect gehad.

"We hebben goed gespeeld in de eerste helft. We controleerden de wedstrijd, maar we kregen het eerste doelpunt veel te gemakkelijk tegen. We moeten efficiënter zijn", verklaarde de coach na afloop van de wedstrijd.

Een gebrek aan concentratie volgens Rik De Mil

De trainer draaide er niet omheen toen hij de fouten van zijn team aanhaalde. "De manier waarop we het tweede doelpunt tegen kregen is onacceptabel. Mijn spelers moeten begrijpen dat ze geconcentreerd moeten blijven."

Opnieuw heeft Charleroi duur betaald voor hun gebrek aan aandacht bij spelhervattingen. "We creëren problemen voor onszelf, we krijgen doelpunten tegen, waarvan twee uit stilstaande fases. Het is onaanvaardbaar", herhaalde De Mil geërgerd.





Charleroi moet zich herpakken als ze willen voorkomen dat deze fouten een gewoonte worden. Het is nog te vroeg om over de Champions' Play-offs te spreken, maar nu is het tijd om punten te verzamelen.