Southampton neemt drastische beslissing over Will Still

Will Still is niet langer trainer van Southampton. De Belgische coach werd na amper vier maanden ontslagen na de 0-2 nederlaag tegen Preston. De club staat 21e in de Championship en grijpt nu al in.

De club kende een heel slechte seizoensstart. Southampton staat op de 21e plaats in de Championship met slechts 12 punten na 13 speeldagen. Te weinig vindt het bestuur.

Will Still is ontslagen bij Southampton

Zijn assistenten, Rubén Martinez, Clément Lemaitre en Carl Martin, zijn ook moeten vertrekken. Technisch directeur Johannes Spors gaf meer uitleg bij de beslissing van de club.

"Will is een geweldig persoon die alles heeft gegeven om de prestaties en resultaten te verbeteren. Uiteindelijk heeft dat proces langer geduurd dan we allemaal hadden gehoopt", klinkt het op de clubwebsite.

"Door nu een verandering door te voeren, geloven we dat we de beste kans hebben om het tij te keren dit seizoen en opnieuw te klimmen in het klassement", besluit Southampton. Still was pas sinds begin juli coach bij de Engelse club.