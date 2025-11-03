Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

De strijd om promotie in de Challenger Pro League is nog lang niet gestreden, maar dit weekend hebben leider Beveren en nummer twee KV Kortrijk wel een goede zaak gedaan. De Kerels wonnen op bezoek bij het nummer drie Beerschot en staan zo vier punten los.

De bezoekers kwamen via Kohon al na vijf minuten op voorsprong, waardoor Beerschot werk aan de winkel had op Het Kiel. Er kwamen wel wat kansen, maar de ruststand bleef op 0-1 staan. Na de pauze was er de 0-2 via Osifo.

FT | KV Kortrijk bezorgt Beerschot zijn eerste nederlaag van het seizoen dankzij twee spelhervattingen! 🛡️🔚 #BEEKVK pic.twitter.com/lAjsfPgQIc — DAZN België (@DAZN_BENL) November 2, 2025

Stilstaande fases bleken zo andermaal belangrijk in de wedstrijd. En daar waren ze bij KV Kortrijk uiteraard heel tevreden mee na de wedstrijd op Het Kiel.

“We wisten dat daar mogelijkheden lagen en moesten zeker proberen om mensen in de juiste zones vrij te krijgen”, aldus doelpuntenmaker Rudy Kohon in Het Nieuwsblad.

Gilles Ruyssen spreekt over een momentopname voor KV Kortrijk

“We hadden daar veel op getraind en dan is het plezant om vast te stellen dat dat niet voor niets is geweest.” En hij was niet de enige bij Kortrijk die tevreden was met de overwinning.

Al relativeerde Gilles Ruyssen de zaak wel een beetje: “We zijn natuurlijk blij dat we Beerschot konden kloppen, maar een bepalende wedstrijd was het niet. De weg is nog heel lang, dit is slechts een momentopname.”