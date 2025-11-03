Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

Bayern München kent een droomstart onder Vincent Kompany: vijftien zeges uit vijftien wedstrijden. Dinsdag wacht echter de ultieme test voor Der Rekordmeister, met een topper tegen PSG in Parijs. CEO Jan-Christian Dreesen prees ondertussen het werk van zijn trainer.

Bayern München beleeft een werkelijk uitzonderlijk seizoensbegin. Na 15 wedstrijden in alle competities zijn ze nog altijd ongeslagen en, sterker nog, hebben ze alles gewonnen.

Die resultaten zijn deels te danken aan trainer Vincent Kompany. De CEO, Jan-Christian Dreesen, weet hoe waardevol zijn werk is. "Vincent heeft niet alleen het plezier teruggebracht, maar ook een echt team gevormd, met die bijzondere Bayern-mentaliteit die niet elk jaar vanzelfsprekend is."

"Alle officiële wedstrijden zijn gewonnen, het team zit op het juiste spoor in alle competities", voegt hij eraan toe. Hij nuanceert wel. "Een reeks overwinningen zegt niet veel aan het begin van het seizoen, dus laten we van deze flow profiteren en hard blijven werken."

Nr. 16 tegen PSG?

De uitdaging wordt groot voor Der Rekordmeister op dinsdag, wanneer het naar het Parc des Princes trekt om het op te nemen tegen regerend Europees kampioen Paris Saint-Germain. Kan Kompany daar voor nummer 16 zorgen?

In de meest prestigieuze competitie van allemaal staan PSG en Bayern momenteel allebei op een reeks van drie zeges. De Parijzenaars leiden echter op doelsaldo, net vóór de Duitse club. Enkel Inter, Arsenal en Real Madrid hebben eveneens hun drie eerste Champions League-wedstrijden gewonnen.