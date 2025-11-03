Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Het eerste doelpunt van Union SG tegen Zulte Waregem zorgde voor ophef: scheidsrechter Lothar D'Hondt stond letterlijk in de weg. Serge Gumienny spaarde hem niet en noemde het "een gebrek aan voetbalintelligentie."

Er gebeurden veel opvallende zaken afgelopen weekend in de Jupiler Pro League, maar het opmerkelijkste was misschien toch het eerste doelpunt van Union SG tegen Zulte Waregem. Lothar D'Hondt hielp de Brusselaars een handje.

"Wéér Lothar D’Hondt", merkt Serge Gumienny op bij Het Belang van Limburg. Twee weken geleden was hij namelijk de ref van dienst tijdens Standard-Antwerp. Toen staakte hij de match nadat de thuisfans bekertjes bleven gooien.

Deze keer zat hij tussen een pass richting Erenbjerg, waardoor Union in balbezit kwam. Enkele tellen later scoorden de Brusselaars. "Of hij die bal al dan niet raakte, doet er zelfs niet toe. Hij had dat doelpunt hoe dan ook moeten afkeuren", zegt Gumienny. "Alleen al omdat hij grandioos in de weg liep en de speler van Zulte Waregem duidelijk hinderde."

Gumienny is hard voor Lothar D'Hondt

"Een scheidsrechter met iet of wat voetbalintelligentie legt het spel dan stil. Zeker als er een gevaarlijke tegenaanval uit voortkomt", gaat hij verder. Er is natuurlijk een argument dat D'Hondt de bal niet voelde, maar in ieder geval zou de VAR hier moeten tussenkomen.

De regels zijn enkele jaren geleden veranderd, waardoor scheidsrechters het spel mogen stilleggen bij zulke situaties. "Dat is een kwestie van je gezond verstand gebruiken als arbiter. Daar ontbreekt het D’Hondt de laatste weken toch een beetje aan. Die jongen staat iets te vaak in de belangstelling terwijl je dat als ref net wilt vermijden. Tijd om zich te herpakken, denk ik dan."