Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Wat een seizoenstart van Mika Godts! De jonge middenvelder van Ajax Amsterdam komt in bloedvorm aan in deze selectieweek. Maar heeft hij ook een kans?

Deze vrijdag zal Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken voor de wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan. Een wedstrijd waarvoor het mogelijk is dat sommige kernspelers zich afmelden, met een doktersattest van hun club erbij, nu België voor 99% zeker is van deelname aan het WK 2026.

Neemt Rudi Garcia een paar talenten op in zijn selectie?

Garcia zou dus wat talenten kunnen opnemen die hij in het oog heeft met het oog op 2026. Onder hen kiezen romantische fans vaak de naam van Mika Godts (20 jaar), een van de creatiefste middenvelders van zijn generatie en een profiel dat nogal verschilt van de andere vleugelspelers die de bondscoach tot zijn beschikking heeft.

Qua profiel? Een genie zoals Hazard eerder dan een aanvaller zoals Doku of Fofana. En zo heeft Mika Godts in zijn spel die mix van zowel Anderlechtse als Nederlandse bravoure, wat hem tot een pareltje van Neerpede maakte en de interesse van Ajax Amsterdam wekte.

Godts, de Ajacied met een mooie speelstijl voor de Rode Duivels?

En dit seizoen, dat hij begon met een blessure, is Godts aan het doorbreken: 9 wedstrijden, 4 goals en 4 assists - de statistieken van een speler die opgeroepen kan worden.

Maar een klein minpuntje zou Mika Godts duur kunnen komen te staan: ondanks al zijn talent heeft hij momenteel... nog geen enkele minuut bij de U21 gemaakt. En het is niet dat hij niet opgeroepen is. Onlangs meldde hij zich af voor de beloften. Toch blijft het zo dat op zijn huidige niveau, en met name door de afwezigheid van Malick Fofana, Mika Godts eventueel de belofteploeg kan overslaan en op korte of middellange termijn Rode Duivel kan worden.

