Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

Marc Wilmots moest zich verantwoorden voor zijn uitspraken en gedrag na het stopzetten van Standard-Antwerp. De club verdedigt hem krachtig en vraagt om een milde sanctie.

Reactie op arbitrage en aanklacht van bondparket

Na het voortijdig beëindigen van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp op 17 oktober uitte Marc Wilmots stevige kritiek op de arbitrage. Kort na het incident sprak hij voor de camera van DAZN en stelde het volgende.

“Ik ben ontgoocheld voor het Belgisch voetbal. Scheidsrechters willen de ster zijn. Hun beslissingen helpen het voetbal om zeep.” Daarnaast confronteerde hij de scheidsrechters in hun kleedkamer met een screenshot en verliet de ruimte met de woorden “J’en ai marre! Tout le monde va payer!”, waarbij hij de deur tweemaal hard dichtsloeg.

Het bondsparket beschouwde dit gedrag als ongepast voor een sportief directeur. De procureur eiste twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een geldboete van 1.500 euro. De houding van Wilmots werd omschreven als “agressief en intimiderend”.

Benrabah verdedigt Wilmots’ uitlatingen

Tijdens de zitting van het Disciplinair Comité liet Wilmots zijn verdediging over aan Legal Advisor Sabri Benrabah en clubdirecteur Pierre François. Benrabah benadrukte dat Wilmots in zijn interview sprak over scheidsrechters in het meervoud. “Er is dus geen sprake van een persoonlijke aanval, maar eerder van een algemeen gevoel. Als je op maandag de krant leest, gaat het bijna meer over de scheidsrechters dan over de spelers”, zegt hij.

Ook de uitroep “Tout le monde va payer” werd volgens de verdediging niet gericht aan scheidsrechter D’Hondt. Benrabah stelde dat Wilmots daarmee verwees naar de gevolgen van het gegooide bekertje en het stilleggen van de wedstrijd. “Het was een uiting van ontgoocheling en frustratie, maar zeker geen bedreiging aan het adres van de scheidsrechter.”

Gedrag in kleedkamer en blanco strafblad

De dubbele klap op de kleedkamerdeur werd eveneens toegelicht. “De eerste keer sloot ze niet goed, waardoor hij ze bij de tweede poging wat steviger dichttrok. Dit was een spontane emotionele reactie, maar geen poging tot intimidatie”, aldus Benrabah. Hij wees bovendien op het blanco strafregister van Wilmots en zijn jarenlange inzet voor het Belgisch voetbal.

Standard vraagt om een berisping in plaats van een schorsing. Of het Disciplinair Comité daarin meegaat, zal binnenkort blijken. De voorzitter gaf aan dat de uitspraak “zo snel mogelijk” zal volgen.