Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Brugge maakt zich op voor een avond die nu al legendarisch lijkt te worden. FC Barcelona zakt af naar Jan Breydel, en de komst van Lamine Yamal en co zorgt voor ongeziene taferelen. Nog nooit werd er zó gejaagd op tickets voor een wedstrijd van Club Brugge, schrijft HLN.

De mailboxen van het secretariaat en de hospitality-afdeling lopen over: meer dan vijfhonderd aanvragen per dag, van zakenlui, kennissen en oude bekenden die allemaal dezelfde hoop koesteren: erbij zijn wanneer Barcelona neerstrijkt in Brugge.

Club Brugge zal woensdagavond met een recordaantal van 1.378 eters in de loges aan tafel gaan. Elke stoel, van business seat tot skybox, is al weken volzet, schrijft HLN. Zelfs voormalige sponsors en prominenten van vroeger kregen nul op het rekest. “We hadden twee stadions kunnen vullen", klinkt het achter de schermen. “Zelfs oud-spelers staan op de wachtlijst.”

Iedereen wil Lamine Yamal zien

De Barcelonakoorts raast intussen ook buiten het stadion. De Catalaanse grootmacht logeert in het streng bewaakte Van der Valk-hotel in Oostkamp, waar zelfs de parking voor buitenstaanders afgesloten blijft. Ook op de luchthaven van Oostende-Brugge worden veiligheidsmaatregelen opgeschroefd om nieuwsgierigen en selfiejagers op afstand te houden.

Bij de fanshop van Club bereiden ze zich voor op een stormloop: drieduizend wedstrijdsjaals liggen klaar, drie keer zoveel als normaal. Jong en oud willen een souvenir van de komst van Yamal en zijn ploegmaats. De 16-jarige superster is hét gezicht van de nieuwe generatie Barça en de grote trekpleister voor duizenden fans die geen ticket konden bemachtigen.

Roep om nieuw stadion luider dan ooit

Intern maakt Club Brugge intussen de balans op. Alle mini-abonnementen voor de Champions League zijn uitverkocht, losse verkoop was onbestaande. De roep om een nieuw stadion klinkt daardoor luider dan ooit. Want na woensdagavond weet iedereen in Brugge het zeker: voor de komst van Barcelona was zelfs Jan Breydel te klein.