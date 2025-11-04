Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brugge maakt zich op voor een avond die nu al legendarisch lijkt te worden. FC Barcelona zakt af naar Jan Breydel, en de komst van Lamine Yamal en co zorgt voor ongeziene taferelen. Nog nooit werd er zó gejaagd op tickets voor een wedstrijd van Club Brugge, schrijft HLN.

De mailboxen van het secretariaat en de hospitality-afdeling lopen over: meer dan vijfhonderd aanvragen per dag, van zakenlui, kennissen en oude bekenden die allemaal dezelfde hoop koesteren: erbij zijn wanneer Barcelona neerstrijkt in Brugge.

Club Brugge zal woensdagavond met een recordaantal van 1.378 eters in de loges aan tafel gaan. Elke stoel, van business seat tot skybox, is al weken volzet, schrijft HLN. Zelfs voormalige sponsors en prominenten van vroeger kregen nul op het rekest. “We hadden twee stadions kunnen vullen", klinkt het achter de schermen. “Zelfs oud-spelers staan op de wachtlijst.”

Iedereen wil Lamine Yamal zien

De Barcelonakoorts raast intussen ook buiten het stadion. De Catalaanse grootmacht logeert in het streng bewaakte Van der Valk-hotel in Oostkamp, waar zelfs de parking voor buitenstaanders afgesloten blijft. Ook op de luchthaven van Oostende-Brugge worden veiligheidsmaatregelen opgeschroefd om nieuwsgierigen en selfiejagers op afstand te houden.

Bij de fanshop van Club bereiden ze zich voor op een stormloop: drieduizend wedstrijdsjaals liggen klaar, drie keer zoveel als normaal. Jong en oud willen een souvenir van de komst van Yamal en zijn ploegmaats. De 16-jarige superster is hét gezicht van de nieuwe generatie Barça en de grote trekpleister voor duizenden fans die geen ticket konden bemachtigen.

Roep om nieuw stadion luider dan ooit

Intern maakt Club Brugge intussen de balans op. Alle mini-abonnementen voor de Champions League zijn uitverkocht, losse verkoop was onbestaande. De roep om een nieuw stadion klinkt daardoor luider dan ooit. Want na woensdagavond weet iedereen in Brugge het zeker: voor de komst van Barcelona was zelfs Jan Breydel te klein.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona

Meer nieuws

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

08:40
8
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

07:00
Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

08:00
4
U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

08:20
Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

07:40
1
Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

07:20
Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

06:30
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
1
Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..."

20:40
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

22:30
Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

23:00
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
1
U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

22:00
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
2
Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

21:20
4
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
4
Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

21:01
"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

20:50
🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

20:20
1
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
18
Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

19:20
Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

19:30
Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

19:00
7
De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

18:40
2
Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

18:20
7
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

17:00
38
WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

17:42
22
Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

17:40
Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

17:20
12
Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

16:30
Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

17:10
3
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

16:00
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

15:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 18:45 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015? Johnnie Walker Johnnie Walker over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" Johnnie Walker Johnnie Walker over Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen Admiraal F Admiraal F over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" Bemmer Bemmer over Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Bodino Antonio Bodino Antonio over Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved