Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Het incident tussen DAZN-collega's Peter Morren en Séverine Parlakou krijgt een opmerkelijk staartje. In de HLN Voetbalpodcast kwam naar boven dat Parlakou niet onbewogen bleef na de beledigende opmerking van Morren over haar Nederlands.

Tijdens de rust van Charleroi-Anderlecht had Parlakou haar interviews langs de lijn gedaan, toen Morren, in de studio, haar taalgebruik op de korrel nam. Wat hij niet wist: zijn micro stond nog open, waardoor de hele tv-wereld zijn commentaar live kon meeluisteren.

Parlakou reageerde volgens HLN achteraf met een duidelijke boodschap. Ze stuurde een selfie met Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat, waarop die onomwonden zijn middelvinger opstak, gericht aan het adres van Morren.

De foto deed intern bij DAZN en daarbuiten flink wat stof opwaaien. “Dat was haar manier om te tonen dat ze de vernedering niet zomaar liet passeren", klonk het in de podcast.

Vermijd zulke gênante taferelen

Analist Frank Boeckx liet ook zijn licht schijnen over het incident. “Wat Morren deed, is niet professioneel. Dat hoort niet op antenne, ook al is het een technische fout. Maar na drie jaar en nog geen deftige zin Nederlands kunnen uitspreken, dat is óók niet professioneel.”





Boeckx besloot met een oproep aan DAZN: “Als je in twee talen uitzendt, zorg dan voor tweetalige reporters of zet gewoon iemand per taal. Dan vermijd je zulke gênante taferelen.”