Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens de persconferentie van FC Barcelona voor de match tegen Club Brugge zorgde Franky Van der Elst voor een opvallend moment. De ex-Club-icoon overhandigde coach Hansi Flick een zelfgeschreven 'liefdesbrief'.

Nadat Barcelona-coach Hansi Flick en spits Robert Lewandowski hun persconferentie hielden voor de wedstrijd tegen Club Brugge, volgde er nog een opvallend moment. Franky Van der Elst stal de show.

Hij nam de micro en begon. "Ik heb vijftien jaar voor Club Brugge gespeeld en werk nu voor de Belgische televisie. Ik heb een brief geschreven voor u en hoop dat u hem gaat aannemen. Dat zou een hele eer zijn. De brief is in het Duits geschreven. Het is voor 90% een liefdesbrief", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Franky Van der Elst zorgt voor opvallend moment tijdens persconferentie van FC Barcelona

Nadien ging Van der Elst zijn brief afgeven. Op vraag van Barça-coach Flick schreef hij zijn nummer erop. De voormalige Club-speler mag dus een berichtje verwachten. Maar de grote vraag blijft nu: waarom schreef hij een liefdesbrief aan de trainer van Barcelona?

"Ik sprak dat begin mei af met een collega toen we naar de halve finale tussen Inter en Barcelona keken. Het stond  2-3 en met nog een paar minuten te gaan bracht Flick met Lewandowski een aanvaller in voor Torres. Waarom niet voor die vijf minuten wat defensiever denken, zo dachten wij allemaal. Flick is echter een coach die het risico omarmt en neemt daar ook de gevolgen van."

"Barcelona verloor uiteindelijk met 4-3 en miste zo de finale. In mijn brief heb ik dat even willen melden aan Flick", gaat Van der Elst verder, die duidelijk fan is van de Duitser. "Zijn reactie deed mij wel iets en maakt mijn bewondering voor hem nog groter."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Franky Van der Elst

Meer nieuws

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler

11:40
7
LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

LIVE Club Brugge-Barcelona: Kan blauw-zwart stunten tegen Yamal en co?

10:15
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

Barcelona-coach Hansi Flick waarschuwt zijn troepen voor clash met Club Brugge

08:00
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
1
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00
KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

14:40
"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

"Minder sterk dan vorig seizoen": Gert Verheyen kan voor één keer met iets leven bij Club Brugge

23:00
Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

13:30
4
RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

12:40
2
Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

13:00
Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

12:20
3
Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

12:00
15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

15-jarige schrijft geschiedenis bij Arsenal, clubrecord van 121 jaar oud en goede punten voor Trossard

11:00
Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..."

Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..."

10:30
📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

10:40
"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland

"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland

09:30
6
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?

10:01
11
Degryse ziet nog veel werk voor Union-speler: "Ik betwijfel of je hem echt naar een goal kan leren schieten"

Degryse ziet nog veel werk voor Union-speler: "Ik betwijfel of je hem echt naar een goal kan leren schieten"

09:00
1
Union doet Atlético bibberen: dit is wat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zei

Union doet Atlético bibberen: dit is wat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zei

08:40
2
"Iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen": Pocognoli maakt indruk bij AS Monaco

"Iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen": Pocognoli maakt indruk bij AS Monaco

08:20
2
Union SG beloont zichzelf niet in Madrid: dit heeft David Hubert te zeggen

Union SG beloont zichzelf niet in Madrid: dit heeft David Hubert te zeggen

07:40
CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois

CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois

07:20
18
'KRC Genk kan heel mooie som opstrijken voor winterse transfer'

'KRC Genk kan heel mooie som opstrijken voor winterse transfer'

07:00
2
"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

04/11
2
Vanhaezebrouck niet overtuigd: "De referentiematch van hem, daar wacht ik nog op"

Vanhaezebrouck niet overtuigd: "De referentiematch van hem, daar wacht ik nog op"

06:30
Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen

Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen

22:57
Hoe Dender belangrijker dan Union is voor Zulte Waregem: dit is de interne doelstelling van Essevee

Hoe Dender belangrijker dan Union is voor Zulte Waregem: dit is de interne doelstelling van Essevee

23:30
📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard

📷 Anders Dreyer pakt knappe trofee in de MLS en klopt ex-speler van Club en Standard

22:30
4
📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

19:40
3
🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

22:00
Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

21:40
KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

21:20
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 18:45 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 21:00 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 21:00 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs Impala Impala over Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien" Sv1978 Sv1978 over "Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland nick!LFC nick!LFC over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft? deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft? Andreas2962 Andreas2962 over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco franchi franchi over Een afkoopclausule van 100 miljoen: FC Barcelona zette zwaar in op deze Club Brugge-speler JaKu JaKu over RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans? Sv1978 Sv1978 over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp Bink65 Bink65 over Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved