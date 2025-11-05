Franky Van der Elst steelt de show met 'liefdesbrief' voor Barça-coach Flick: "Zijn reactie deed mij wel iets"

Tijdens de persconferentie van FC Barcelona voor de match tegen Club Brugge zorgde Franky Van der Elst voor een opvallend moment. De ex-Club-icoon overhandigde coach Hansi Flick een zelfgeschreven 'liefdesbrief'.

Nadat Barcelona-coach Hansi Flick en spits Robert Lewandowski hun persconferentie hielden voor de wedstrijd tegen Club Brugge, volgde er nog een opvallend moment. Franky Van der Elst stal de show.

Hij nam de micro en begon. "Ik heb vijftien jaar voor Club Brugge gespeeld en werk nu voor de Belgische televisie. Ik heb een brief geschreven voor u en hoop dat u hem gaat aannemen. Dat zou een hele eer zijn. De brief is in het Duits geschreven. Het is voor 90% een liefdesbrief", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Nadien ging Van der Elst zijn brief afgeven. Op vraag van Barça-coach Flick schreef hij zijn nummer erop. De voormalige Club-speler mag dus een berichtje verwachten. Maar de grote vraag blijft nu: waarom schreef hij een liefdesbrief aan de trainer van Barcelona?

"Ik sprak dat begin mei af met een collega toen we naar de halve finale tussen Inter en Barcelona keken. Het stond 2-3 en met nog een paar minuten te gaan bracht Flick met Lewandowski een aanvaller in voor Torres. Waarom niet voor die vijf minuten wat defensiever denken, zo dachten wij allemaal. Flick is echter een coach die het risico omarmt en neemt daar ook de gevolgen van."





"Barcelona verloor uiteindelijk met 4-3 en miste zo de finale. In mijn brief heb ik dat even willen melden aan Flick", gaat Van der Elst verder, die duidelijk fan is van de Duitser. "Zijn reactie deed mij wel iets en maakt mijn bewondering voor hem nog groter."