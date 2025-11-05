Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

In de Youth League stond de vierde wedstrijd voor Club Brugge op het programma. En ook tegen FC Barcelona lieten ze heel erg mooie dingen zien. En zo staan ze er stilaan toch wel riant voor in de Youth League.

De top-22 van de 36 teams gaat door naar de zestiende finales van de Youth League. En daar zal Club Brugge toch stilaan zijn. Zij hebben namelijk 12 op 12 te strikken in de League Phase.

De eerste drie wedstrijden werden gewonnen zonder tegendoelpunt en ook tegen Barcelona wilden ze op hetzelfde elan doorgaan, al wisten ze bij blauw-zwart vooraf dat dat uiteraard niet makkelijk zou gaan worden. De ambitie van Bart Verhaeghe is dan ook groot.

12 op 12 voor Club Brugge in de Youth League

Ook Barça had al 9 op 9 na drie speeldagen, maar Club Brugge wilde aan dat lijstje een einde maken. En dat zou ook gaan lukken, want vrij snel in de wedstrijd kwamen ze al 1-0 voor.

De doelman van de Catalanen kreeg een bal aan de zijkant onvoldoende weg en zo kon Lund Jensen in het lege doel gaan scoren.

In de slotfase kon Van Britsom er ook nog 2-0 van maken, waardoor de wedstrijd helemaal beslist was. Club Brugge staat vierde in de Youth League. Enkel Chelsea, Athletic de Bilbao en Real Madrid hebben ook 12 op 12.