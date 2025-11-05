De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT
Foto: © photonews

Om 15 uur neemt Club Brugge het in de Youth League op tegen FC Barcelona. Dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden, want blauw-zwart doet het prima in de Youth League. In de competitie loopt het wel minder.

In de Challenger Pro League heeft Club Brugge het lastig om een wedstrijd gewonnen te krijgen. Het zit na Tim Wolf ondertussen met Jonas De Roeck ook al aan zijn tweede coach dit seizoen.

De titeldromen van Bart Verhaeghe met Club NXT

Bart Verhaeghe droomde van de titel in de Challenger Pro League, maar zover lijkt het voorlopig niet te komen. Voor de match tegen Jong Gent kwam hij zelfs in de kleedkamer: "Dat was niet negatief, maar aanmoedigend. Al heeft hij de spelers ook op hun plichten gewezen. Zonder negatieve connotatie."

In de Youth League gaat het ondertussen wél bijzonder goed met Club NXT. Tegen drie toptegenstanders pakten ze tot dusver 9 op 9 en dus mogen ze tegen Barcelona ook dromen van een goed resultaat.

9 op 9 voor Club Brugge in Youth League

Ook Barça heeft al 9 op 9 voorlopig, maar Club Brugge incasseerde na drie matchen ook nog geen goal, goed voor een doelsaldo van 6-0 voorlopig. En dus wrijven ze zich in de handen bij Club NXT.

"Je merkt dat onze academie steeds meer respect geniet op Europees topniveau. Als je dat dan ook kan koppelen aan resultaten, is dat heel goed. We blijven nederig: na deze match volgen ook nog Sporting, de beste opleidingsclub in Portugal, en Arsenal", aldus Guilian Preud'homme - CEO bij Club NXT - nog in Het Laatste Nieuws.
 

