Vanhaezebrouck niet overtuigd: "De referentiematch van hem, daar wacht ik nog op"

Hein Vanhaezebrouck heeft zich uitgelaten over de prestaties van middenvelder Abdelkahar Kadri, die recent terugkeerde uit blessure bij KAA Gent. Hoewel de speler als sterkhouder wordt beschouwd, blijft de ex-trainer van de Buffalo's voorzichtig in zijn beoordeling.

Kadri nog niet op topniveau

Vanhaezebrouck benadrukt dat Gent een ploeg is die agressief moet spelen en de bal hoog op het veld moet veroveren. Volgens hem beschikt het team dicht bij het doel over voldoende kwaliteit om kansen af te maken.

De terugkeer van Kadri wordt in dat kader als positief beschouwd, maar de analist plaatst kanttekeningen bij zijn huidige vorm en wat hij tot nu toe al liet zien bij KAA Gent.

Hij stelt dat Kadri zeker een betere speler is, maar hij tekent toch nog enig voorbehoud aan, aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. De trainer ziet wel flitsen in zijn spel, maar wacht nog steeds op een wedstrijd waarin Kadri zijn kwaliteiten volledig toont. “De referentiematch van Kadri, daar wacht ik nog op”, klinkt het.

De balans op het middenveld blijft dus een aandachtspunt voor Gent. De terugkeer van Kadri biedt perspectief, maar de verwachtingen zijn nog niet volledig ingelost. Vanhaezebrouck blijft kritisch en wacht op een wedstrijd waarin Kadri zijn stempel volledig drukt.

De komende weken zullen bepalend zijn voor de rol van Kadri binnen het elftal. Zijn fitheid en vorm zullen mee bepalen of hij de verwachtingen van de technische staf kan inlossen. De analist blijft voorlopig voorzichtig in zijn oordeel.