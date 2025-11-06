Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille

Eerste echte domper voor Nathan Ngoy (ex-Standard) bij Lille
Foto: © photonews

Door een lichte blessure zal Nathan Ngoy donderdagavond niet meereizen met LOSC naar Rode Ster Belgrado voor het duel in de Europa League. De Belgische verdediger miste ook al de competitiewedstrijd tegen Angers, maar zijn afwezigheid zou niet lang duren.

Sinds zijn komst van Standard deze zomer is Nathan Ngoy een vaste waarde in het centrum van de verdediging bij LOSC. Afgelopen zondag miste hij echter de competitiewedstrijd tegen Angers.

"Volgens de informatie die ik heb, lijkt het niet al te ernstig en hopen we hem donderdag opnieuw beschikbaar te hebben", zei coach Bruno Génésio nog optimistisch op de persconferentie, aldus La Voix du Nord.

Nathan Ngoy mist de match in Servië, maar niet lang out

Maar uiteindelijk komt het er toch niet van. Volgens het Franse dagblad L’Équipe zal Ngoy niet afreizen naar Servië. "Lille zal verzwakt zijn tegen Rode Ster Belgrado, met onder meer het ontbreken van Nathan Ngoy en Alexsandro, de twee beoogde basisspelers in het hart van de defensie."

Gelukkig lijkt de afwezigheid slechts kort te zijn. Het gaat vooral om voorzichtigheid, om te vermijden dat hij te snel terugkeert. L’Équipe meldt dat Ngoy zondag tegen Strasbourg waarschijnlijk gewoon weer deel uitmaakt van de selectie in de Ligue 1.

Ngoy kende in het begin van zijn carrière regelmatig blessures, en kiest daarom vandaag bewust voor minimale risico’s en maximale zorg voor zijn lichaam, iets waar hij zelf al op wees voor zijn vertrek bij Standard. Op zijn 22ste moet hij nu eenmaal voorzichtiger zijn dan de meesten.

