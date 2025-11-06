We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

We zijn halfweg in de League Phase van de Champions League. Club Brugge pakte een heerlijk vierde puntje tegen FC Barcelona, Union SG staat nog steeds op drie punten na vier wedstrijden. Hoe groot zijn de kansen op kwalificatie halfweg?

De Champions League van het seizoen 2025-2026 is vier speeldagen ver. Wie PSG opvolgt als eindwinnaar ontdekken we pas op 30 mei 2026, maar de statistiekenbureaus gaan wel de prognoses blijven opvolgen de komende weken en maanden.

En ook halfweg is het dus hoog tijd om nog eens goed te kijken naar hoever de Belgische teams ondertussen staan. Club Brugge won al van AS Monaco en pakte ook een puntje tegen FC Barcelona op woensdag, terwijl Union SG voorlopig met 3 op 12 niet in de top-24 staat.

Hoe groot zijn de kansen voor Club Brugge en Union SG nog?

Gewoon alles maal twee doen? Dan kom je met 8 punten uit 8 wedstrijden in de top-24 terecht. Maar zo eenvoudig is de wiskunde helaas niet voor de Belgische ploegen. En dus zullen ze toch elk nog twee keer moeten winnen de komende vier wedstrijden om kans te blijven maken.

Vooraf had Opta al een eerste voorspelling gemaakt. Liverpool kwam er toen als topfavoriet uit, met Arsenal als nummer twee en verder ook Manchester City, FC Barcelona, Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München in de top-8.

Club Brugge (23e) en Union SG (24e) werden op tien punten ingeschat en zouden allebei nét de top-24 en dus de tussenronde halen van de Champions League voor de achtste finales. Na speeldag 1 waren ze dan weer een beetje gestegen door de zeges tegen Monaco en PSV Eindhoven.

Na vier speeldagen zijn ze wat dat betreft nu uiteraard opnieuw een beetje gezakt. Volgens Football Meets Data staan ze ondertussen op een 22e en 30e plaats in de virtuele rankings, met respectievelijk 70 procent en 29 procent kans om de top-24 te halen. De top-8 halen wordt ingeschat op respectievelijk 1 procent en minder dan 0,1 procent.

Er wordt aan de hand van het voorbeeld van Galatasaray wel nog steeds gedacht dat tien punten dit seizoen voldoende zal zijn om de top-24 te gaan halen. Daarmee liggen alle kansen dus wel nog open voor beide Belgische ploegen.

Bij Opta staat Club Brugge voorlopig geprojecteerd op een 21e plaats met 9.69 punten. Daar zou het nummer 24 zelfs geen 9 punten halen volgens de prognoses, want Frankfurt staat op die plaats voorlopig met 8.83 punten.

Arsenal remain the Opta supercomputer favourites to win the 2025-26 UEFA Champions League following MD4 (23.5%).



See more of its predictions here: https://t.co/eMZYSdplp7 pic.twitter.com/PjqCQSgR34 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 6, 2025

Union SG staat ook hier niet in de top-24 en heeft op dit moment een projectie van nog amper 7.59 punten. Zij spelen nog thuis tegen Marseille en Atalanta en zouden daar 6 op 6 moeten pakken om nog kans te maken.

Op bezoek bij Galatasaray en zeker bij Bayern München worden ze als kansloos ingeschat door de statistiekenbureaus, al geeft Opta hen wel nog 31 procent kans. Uiteindelijk is het op het veld dat het zal moeten gebeuren. En deze week heeft alweer duidelijk gemaakt dat alles kan in het voetbal.