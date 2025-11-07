Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Kazachstan en Liechtenstein in november. De Belgen hopen deze maand hun ticket af te dwingen voor het WK van volgend jaar. Daarvoor rekent Garcia onder meer op Romeo Vermant.

Vermant is een van de vier spelers van Club Brugge in de selectie, naast Seys, Vanaken en Mechele. De selectie van Vermant is toch wel een verrassing, temeer omdat hij boven de ervaren Michy Batshuayi verkozen werd. Garcia gaf op zijn persbabbel meer duidelijkheid over de afwezigheid van Batsman en over de selectie van Vermant.

Vermant heeft nog veel groeimarge

"Hij heeft nog veel groeimarge", vertelde de Fransman over Vermant, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Romeo maakt minuten in de Champions League en heeft goeie statistieken. Hij brengt energie en kan een doelpunt maken."

"Club Brugge is een mooi team om naar te kijken, en wordt goed geleid door Nicky Hayen", ging Garcia verder. "Het is erg interessant voor Seys, maar ook voor Mechele en Vanaken, om wedstrijden op zo’n hoog niveau - zoals tegen FC Barcelona - te spelen."

Met Vermant haalt Garcia er een fysiek sterke aanvaller bij die de vijandelijke verdediging geen moment op adem laat komen. Dat bewees hij deze week nog maar eens tegen FC Barcelona, waar hij bijna de matchwinnaar werd met de 4-3. Dat doelpunt werd echter afgekeurd voor een licht contact met Szczesny, al ging de Pool wel gemakkelijk liggen.





Vermant was dit seizoen in alle competities al goed voor 4 goals en 2 assists. Hij is een vertrouwd gezicht bij de Belgische beloften, maar mag nu dus voor het eerst proeven van het werk bij de A-ploeg. Kan hij zich ook daar meteen laten gelden en zijn rekening openen?