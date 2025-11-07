Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Lorenz Lomme
| 2 reacties
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Rudi Garcia maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Kazachstan en Liechtenstein in november. De Belgen hopen deze maand hun ticket af te dwingen voor het WK van volgend jaar. Daarvoor rekent Garcia onder meer op Romeo Vermant.

Vermant is een van de vier spelers van Club Brugge in de selectie, naast Seys, Vanaken en Mechele. De selectie van Vermant is toch wel een verrassing, temeer omdat hij boven de ervaren Michy Batshuayi verkozen werd. Garcia gaf op zijn persbabbel meer duidelijkheid over de afwezigheid van Batsman en over de selectie van Vermant.

Vermant heeft nog veel groeimarge

"Hij heeft nog veel groeimarge", vertelde de Fransman over Vermant, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Romeo maakt minuten in de Champions League en heeft goeie statistieken. Hij brengt energie en kan een doelpunt maken."

"Club Brugge is een mooi team om naar te kijken, en wordt goed geleid door Nicky Hayen", ging Garcia verder. "Het is erg interessant voor Seys, maar ook voor Mechele en Vanaken, om wedstrijden op zo’n hoog niveau - zoals tegen FC Barcelona - te spelen."

Met Vermant haalt Garcia er een fysiek sterke aanvaller bij die de vijandelijke verdediging geen moment op adem laat komen. Dat bewees hij deze week nog maar eens tegen FC Barcelona, waar hij bijna de matchwinnaar werd met de 4-3. Dat doelpunt werd echter afgekeurd voor een licht contact met Szczesny, al ging de Pool wel gemakkelijk liggen.

Vermant was dit seizoen in alle competities al goed voor 4 goals en 2 assists. Hij is een vertrouwd gezicht bij de Belgische beloften, maar mag nu dus voor het eerst proeven van het werk bij de A-ploeg. Kan hij zich ook daar meteen laten gelden en zijn rekening openen?

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Rudi Garcia
Romeo Vermant

Meer nieuws

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
3
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

14:20
4
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
5
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
2
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
19
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
1
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
18
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
7
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
18
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
2
Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

22:30
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

07:00
5
Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

06:30
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

08:10
6
Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
27
Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

22:00
8
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

22:54
Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

21:00
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

23:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 13/11 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 13/11 IJsland IJsland
Armenië Armenië 13/11 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 13/11 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 13/11 Italië Italië
Engeland Engeland 13/11 Servië Servië
Andorra Andorra 13/11 Albanië Albanië
Ierland Ierland 13/11 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

Charly Charly over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Joe Joe over Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder Joe Joe over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Joske89 Joske89 over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat Real09 Real09 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging André Coenen André Coenen over De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan' JaKu JaKu over Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten JaKu JaKu over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" LordJozef LordJozef over Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved