Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze vrijdag kwam Rudi Garcia tijdens de persconferentie terug op zijn keuze om Michy Batshuayi niet te selecteren. Hij was heel duidelijk: "Ik verkies andere aanvallers."

Terug in de selectie door de afwezigheid van Romelu Lukaku tijdens de voorbije twee interlandperiodes, is Michy Batshuayi dit keer niet opgeroepen door de bondscoach. Rudi Garcia koos ervoor om te gaan voor de jonge Bruggeling Romeo Vermant.

De aanvaller van Blauw-Zwart, die Club Brugge bijna nog de overwinning bezorgde tegen FC Barcelona, maar wiens doelpunt in de slotfase werd afgekeurd wegens een fout, verkeert in goede vorm. Hij wordt voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg, net als Nathan Ngoy, de voormalige Standard-verdediger die nu voor Lille speelt.

Rudi Garcia kiest bewust voor jeugd

"Michy Batshuayi is er deze keer niet bij omdat ik nu andere aanvallers verkies, die meer spelen bij hun club. Er moeten nieuwe spelers bijkomen. We willen ook spelers bekijken met oog op de toekomst, jongens die nog kunnen groeien. Michy behoort tot de spelers waarvan we de kwaliteiten al kennen", legt Rudi Garcia uit.

Batshuayi werd wel opgeroepen tijdens de vorige twee interlandperiodes, maar kwam toen geen enkele minuut in actie. Of Romeo Vermant meer geluk zal hebben, ligt volledig in handen van Garcia.

De enige andere échte diepe spits in de selectie is Loïs Openda. Die heeft het moeilijk bij Juventus, maar hoopt tijdens deze interlands opnieuw vertrouwen op te doen. België speelt op 15 november in Kazachstan en ontvangt daarna Liechtenstein op Sclessin. Met minstens drie punten kunnen de Rode Duivels een ticket voor het WK 2026 veiligstellen, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Galatasaray
België
Rudi Garcia
Michy Batshuayi

Meer nieuws

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers

13:11
3
Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert

15:15
2
🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

🎥 Prachtige beelden: zo vierde Romeo Vermant zijn eerste selectie

16:30
"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

17:00
Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten Reactie

Anderlecht is gewaarschuwd: Stankovic duwt Club Brugge met neus op de feiten

16:45
Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit

16:15
Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

Slecht nieuws voor KRC Genk: "Niet zeker of ik fit geraak voor KAA Gent..."

16:00
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

15:30
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

14:54
5
KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

14:00
1
Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

Deze jongen wil etiket van 1B-speler van zich afschudden: "Systeem Stijn Stijnen lag me absoluut niet"

13:30
3
Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging

12:40
2
Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

13:00
Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

Analist kijkt naar Ivan Leko voor wisselvalligheid bij Gent: "Keurslijf!"

12:20
Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

Wesley Sonck heeft raad voor Besnik Hasi voor match tegen Club Brugge: "Die twee moeten spelen"

12:00
2
De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken"

11:30
5
'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan'

11:00
7
5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

5 voor 12 voor Dender, Vandenbroeck waarschuwt voor onderschatting

10:45
Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

10:30
Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

10:00
19
Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

22:30
Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

08:40
19
Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

09:00
18
Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

Thorsten Fink vond ontbrekend puzzelstuk bij Genk, hij doet Limburgers draaien

09:30
Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

09:15
Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

Is het jullie ook al opgevallen? Thibaut Courtois speelt al enkele weken met een pleister op de linkerknie

06:30
Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

Club Brugge krijgt heel goed nieuws over aankomende Champions League-match

07:40
1
Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

Lorenzo Staelens doet decennia later een bekentenis: "Ik was als kind eigenlijk fan van Anderlecht"

08:00
2
Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

08:20
Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

Voormalig toptalent Standard, die nog in Ligue 1 speelde, stopt op zijn 26ste

08:10
6
Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat

07:20
27
Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

Club Brugge heeft wéér prijs: 'Duitse topclubs én AC Milan melden zich voor volgend goudhaantje'

07:00
5
Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

Spektakel in Braga: dodelijk efficiënt Genk zorgt voor kleine stunt in thriller met zeven doelpunten

22:54
Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

Bij Arsenal blijven of vertrekken? 'Leandro Trossard heeft dé beslissing genomen'

23:00
3
Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

22:00
8
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje Charly Charly over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Joe Joe over Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder Joe Joe over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Joske89 Joske89 over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat Real09 Real09 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging André Coenen André Coenen over De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan' JaKu JaKu over Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten JaKu JaKu over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved