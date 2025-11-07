Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid

Deze vrijdag kwam Rudi Garcia tijdens de persconferentie terug op zijn keuze om Michy Batshuayi niet te selecteren. Hij was heel duidelijk: "Ik verkies andere aanvallers."

Terug in de selectie door de afwezigheid van Romelu Lukaku tijdens de voorbije twee interlandperiodes, is Michy Batshuayi dit keer niet opgeroepen door de bondscoach. Rudi Garcia koos ervoor om te gaan voor de jonge Bruggeling Romeo Vermant.

De aanvaller van Blauw-Zwart, die Club Brugge bijna nog de overwinning bezorgde tegen FC Barcelona, maar wiens doelpunt in de slotfase werd afgekeurd wegens een fout, verkeert in goede vorm. Hij wordt voor het eerst opgeroepen bij de nationale ploeg, net als Nathan Ngoy, de voormalige Standard-verdediger die nu voor Lille speelt.

Rudi Garcia kiest bewust voor jeugd

"Michy Batshuayi is er deze keer niet bij omdat ik nu andere aanvallers verkies, die meer spelen bij hun club. Er moeten nieuwe spelers bijkomen. We willen ook spelers bekijken met oog op de toekomst, jongens die nog kunnen groeien. Michy behoort tot de spelers waarvan we de kwaliteiten al kennen", legt Rudi Garcia uit.

Batshuayi werd wel opgeroepen tijdens de vorige twee interlandperiodes, maar kwam toen geen enkele minuut in actie. Of Romeo Vermant meer geluk zal hebben, ligt volledig in handen van Garcia.





De enige andere échte diepe spits in de selectie is Loïs Openda. Die heeft het moeilijk bij Juventus, maar hoopt tijdens deze interlands opnieuw vertrouwen op te doen. België speelt op 15 november in Kazachstan en ontvangt daarna Liechtenstein op Sclessin. Met minstens drie punten kunnen de Rode Duivels een ticket voor het WK 2026 veiligstellen, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.