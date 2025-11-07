Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Lorenz Lomme
Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"
Foto: © photonews

Speeldag 14 van de Jupiler Pro League serveert ons zondag met Anderlecht-Club Brugge een klassieker in het Belgische voetbal. RSCA begint in eigen huis als underdog aan de partij, maar Club-coach Nicky Hayen is op zijn hoede voor Paars-Wit.

Club Brugge heeft er al een intense week opzitten, met woensdag een zware wedstrijd tegen FC Barcelona. Blauw-Zwart pakte een punt tegen de Spaanse grootmacht en wil verder surfen op dat goede gevoel. Anderlecht moet het kind van de rekening worden.

Hayen kijkt volop uit naar clash

"We zijn met een tevreden gevoel uit die wedstrijd gekomen", zei Nicky Hayen vrijdag bij Het Laatste Nieuws. "Maar net als in andere weken kijken we alweer vooruit naar de volgende wedstrijd. We zijn er klaar voor. Voor dit soort matchen doe je het. We beseffen het belang van die ontmoeting. Voor de fans is dit ook prestige."

Club is favoriet, maar Hayen weet dat het geen gemakkelijke opdracht wordt. "Maar let op: voor Anderlecht is dat ook zo. We zijn misschien favoriet, maar het is niet altijd de favoriet die wint. Anderlecht was goed tegen KV Mechelen. Misschien hebben ze nu de succesformule gevonden."

Hayen schrijft Anderlecht bovendien niet af voor de titel. "Dat ze geen kanshebber zijn voor de titel? Dan blijf je hen onderschatten. Het is niet omdat ze al even geen succes meer behaalden, dat ze daar niet opnieuw naar kunnen toegroeien. Elke club moet zijn eigen pad bewandelen. Wij hebben dat de jongste tien jaar goed gedaan."

De achterstand van Anderlecht op Club bedraagt momenteel zeven punten. Die kloof willen de Brusselaars niet groter laten worden. Club wil dan weer in het zog blijven van leider Union SG, die de speeldag afsluit op het veld van KV Mechelen. Afspraak nu zondag om 13u30.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

Jupiler Pro League
Anderlecht
Club Brugge
Nicky Hayen

Charly Charly over Dit is de echte reden waarom Garcia Vermant selecteert Joe Joe over Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder Joe Joe over Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste" Joske89 Joske89 over Anderlecht verandert van kamp: KAA Gent-eigenaar verzamelde G8 over competitieformat Real09 Real09 over Cristiano Ronaldo geeft de twee echte redenen waarom hij niet naar de begrafenis van Diogo Jota ging André Coenen André Coenen over De toekomstige ster van Anderlecht? 14-jarige "heeft alles om door te breken" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou slaan' JaKu JaKu over Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten JaKu JaKu over Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel" LordJozef LordJozef over Bondscoach Rudi Garcia selecteert twee nieuwe namen en maar liefst vier Club Brugge-spelers Kantine
