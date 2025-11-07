Hayen wikt en weegt titelkansen Anderlecht: "Dat ze geen kanshebber zijn?"

Speeldag 14 van de Jupiler Pro League serveert ons zondag met Anderlecht-Club Brugge een klassieker in het Belgische voetbal. RSCA begint in eigen huis als underdog aan de partij, maar Club-coach Nicky Hayen is op zijn hoede voor Paars-Wit.

Club Brugge heeft er al een intense week opzitten, met woensdag een zware wedstrijd tegen FC Barcelona. Blauw-Zwart pakte een punt tegen de Spaanse grootmacht en wil verder surfen op dat goede gevoel. Anderlecht moet het kind van de rekening worden.

Hayen kijkt volop uit naar clash

"We zijn met een tevreden gevoel uit die wedstrijd gekomen", zei Nicky Hayen vrijdag bij Het Laatste Nieuws. "Maar net als in andere weken kijken we alweer vooruit naar de volgende wedstrijd. We zijn er klaar voor. Voor dit soort matchen doe je het. We beseffen het belang van die ontmoeting. Voor de fans is dit ook prestige."

Club is favoriet, maar Hayen weet dat het geen gemakkelijke opdracht wordt. "Maar let op: voor Anderlecht is dat ook zo. We zijn misschien favoriet, maar het is niet altijd de favoriet die wint. Anderlecht was goed tegen KV Mechelen. Misschien hebben ze nu de succesformule gevonden."

Hayen schrijft Anderlecht bovendien niet af voor de titel. "Dat ze geen kanshebber zijn voor de titel? Dan blijf je hen onderschatten. Het is niet omdat ze al even geen succes meer behaalden, dat ze daar niet opnieuw naar kunnen toegroeien. Elke club moet zijn eigen pad bewandelen. Wij hebben dat de jongste tien jaar goed gedaan."





De achterstand van Anderlecht op Club bedraagt momenteel zeven punten. Die kloof willen de Brusselaars niet groter laten worden. Club wil dan weer in het zog blijven van leider Union SG, die de speeldag afsluit op het veld van KV Mechelen. Afspraak nu zondag om 13u30.