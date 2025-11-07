Thibaut Courtois kan voor de tweede keer de prijs krijgen die hij héél graag wil

Thibaut Courtois maakt opnieuw kans op een prestigieuze prijs. De Belgische doelman van Real Madrid is één van de acht genomineerden voor de trofee van Doelman van het Jaar bij de jaarlijkse The Best FIFA Football Awards. Dat maakte de wereldvoetbalbond donderdag bekend.

Courtois krijgt stevige concurrentie. Onder de genomineerden bevinden zich onder meer Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (PSG), Manuel Neuer (Bayern München) en Emiliano Martinez (Aston Villa), die vorig jaar de trofee won.

Ook David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter) en Wojciech Szczesny (FC Barcelona) staan op de shortlist. Daarmee is de Belgische nummer één opnieuw in het gezelschap van ’s werelds absolute topkeepers.

Courtois nummer 1 van de wereld?

De FIFA stelde de lijst samen met behulp van een panel van internationale voetbalkenners. Zij beoordeelden de prestaties van de doelmannen over het afgelopen seizoen.

Courtois won de trofee al eens in 2018 na zijn indrukwekkende WK in Rusland. In 2022 en 2023 strandde hij telkens op de tweede plaats, achter respectievelijk Martinez en Donnarumma. Het is een trofee die hij heel graag wil.





De stemming loopt nog tot 28 november. Bondscoaches, aanvoerders, journalisten én fans bepalen samen wie zich binnenkort de beste doelman ter wereld mag noemen.