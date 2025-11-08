Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

RWDM-coach Frédéric Frans ontvangt dit weekend Beerschot, de club waar hij zijn loopbaan als speler afsloot en zijn eerste stappen als jeugdtrainer zette. De wedstrijd heeft voor hem een bijzondere lading, gezien zijn persoonlijke en professionele verleden op het Kiel.

Begeleiding van jonge talenten bij Beerschot

Tijdens zijn periode als beloftencoach bij Beerschot werkte Frans met verschillende jongeren die inmiddels doorstroomden naar de A-kern. Hij noemt Oscar Vargas als voorbeeld van een speler die uit een moeilijke situatie kwam en nu wekelijks speelt.

“We zagen toen al dat hij veel talent had”, stelt Frans in Gazet van Antwerpen. Hij noemt het waardevol om een kleine schakel te zijn geweest in het begin van zulke carrières.

Frans benadrukt dat Beerschot al vaker goed werk leverde met jeugdspelers, maar dat het pas echt opvalt wanneer dat ook effectief resultaat oplevert. Zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge spelers is volgens hem een logisch gevolg van zijn achtergrond als speler en coach.

Ontwikkeling van trainersambitie en emotionele band

De interesse in het trainersvak ontstond al vroeg in zijn carrière. Bij Lierse werd hij als jeugdspeler vaak kapitein en nam hij het woord in de kleedkamer. Op aanraden van Eric Van Meir begon hij met het volgen van trainersopleidingen. “Doe je UEFA-B, en dan kun je zien of je dat iets vindt”, kreeg hij mee. Dat advies leidde ertoe dat hij trainingen begon te noteren en zijn interesse verder groeide.

Bij Beerschot kreeg die ambitie definitief vorm. In zijn laatste seizoen als speler kampte hij met blessures en bracht hij veel tijd door op de bank. Frans stelt dat hij daarmee kon leven, omdat hij wist dat hij op een andere manier belangrijk kon zijn. “Toen ik op de bank zat, wist ik dat ik op een andere manier belangrijk kon zijn”, zegt hij.

Lierse en Beerschot als warme omgevingen

Frans groeide op bij Lierse, waar hij vanaf zijn vijfde actief was. Na het faillissement van de club vond hij bij Beerschot opnieuw een omgeving die hij als warm en familiaal omschrijft. “Ik voelde er dezelfde warmte als bij Lierse”, stelt hij. Die verbondenheid maakt zijn terugkeer als tegenstander extra bijzonder.

Hij noemt zichzelf iemand die zich volledig geeft aan een club. “Ik geef mij helemaal, en misschien is dat wel de reden waarom je veel terugkrijgt van een club”, zegt hij. Over de aankomende wedstrijd stelt hij dat hij Beerschot het allerbeste gunt, maar dat hij uiteraard graag wint tegen een voormalige werkgever.