Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United speelde zaterdag op het veld van Tottenham, met opnieuw Senne Lammens onder de lat. De jonge Belg beleefde een wedstrijd met ups en downs, en vooral een compleet waanzinnige slotfase.

Manchester United nam het zaterdagnamiddag op tegen Tottenham. Senne Lammens stond zoals de voorbije wedstrijden opnieuw in doel bij The Red Devils.

Na één minuut spelen verslikte hij zich al bijna in een terugspeelbal, die onder zijn voeten rolde. Gelukkig liep het goed af. Op een kans van Richarlison na viel er weinig te beleven in het eerste halfuur.

Manchester United ging met een goed gevoel de rust in

Maar in minuut 32 konden de bezoekers van United dan toch toeslaan. Bryan Mbeumo kopte het leer op aangeven van Amad Diallo in doel. Tottenham kreeg het niet gemakkelijker na het openingsdoelpunt, voor rust liet het praktisch niets zien.

In de tweede helft speelde Lammens een grotere rol. Nog geen tien minuten ver in de tweede helft moest hij met een knappe reflex tussenkomen. Enkele minuten later pakte hij opnieuw uit met een mooie redding op een schot van Palhinha.

Kort na het uur leek Johnson er 1-1 van te maken, maar het doelpunt werd al snel afgekeurd voor buitenspel. Tottenham speelde duidelijk een pak beter dan United, maar zakte later in de tweede helft wat meer weg.

Onwaarschijnlijke slotfase

In een knotsgekke slotfase leek het nog helemaal mis te lopen. Mathys Tel haalde de trekker over en zag zijn schot afwijken op De Ligt. Lammens had geen kans en deze keer bleef de 1-1 wel op het bord staan.

In minuut 90+1 liet Richarlison het Tottenham Hotspur Stadium helemaal ontploffen. Met een kopbaldoelpunt maakte de Braziliaan er 2-1 van, Lammens had opnieuw geen schijn van kans. United leek plots zijn eerste nederlaag te gaan lijden met de Belgische doelman tussen de palen, maar De Ligt stak daar een stokje voor.

De Nederlandse verdediger van Man Utd. kopte in de allerlaatste seconden van de wedstrijd de gelijkmaker tegen de touwen. Door deze ongelooflijke ontknoping blijft het rode Manchester ongeslagen met Lammens in doel.