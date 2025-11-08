Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"
Foto: © photonews

Anderlecht won vorig weekend met 3-1 van KV Mechelen, maar Adriano Bertaccini kon zijn vervanging moeilijk slikken. De spits reageerde gefrustreerd en komt nu terug op zijn emotionele uitbarsting.

Vorig weekend won Anderlecht met 3-1 van KV Mechelen. Adriano Bertaccini scoorde het eerste doelpunt, zat goed in de wedstrijd, maar werd kort voor het uur vervangen. Hier kon de spits maar moeilijk mee om.

Zijn reactie sprak boekdelen, maar nu komt hij daar nog eens op terug. "Ik had er meteen spijt van. Ik voelde me goed, ik wilde spelen, en daarom was ik ontgoocheld dat ik naar de kant moest", zegt Bertaccini bij Het Laatste Nieuws.

Bertaccini was onder de indruk van Nathan De Cat

"Maar zo’n ‘k*treactie’ kan echt niet, dat besef ik heel goed. Ik heb Yari Verschaeren en Mario Stroeykens ook geen ‘high five’ gegeven, dat was ongepast. Achteraf ben ik meteen naar hen toegegaan in de kleedkamer om me te excuseren."

Opvallend was dat Nathan De Cat hem wees op zijn gedrag. Een 17-jarige speler... "Ik schrok toen hij op mij afkwam", geeft Bertaccini toe. "Als 17-jarige had ik dat niet gedurfd. Maar hij had helemaal gelijk. Het toont wat een geweldige leider hij wordt, en eigenlijk nu al is."

Uiteindelijk gaf hij zijn trainer nog wel gelijk over de wissel. "Zeventig minuten was het maximum. Ik ben iemand die moeilijk kan doseren. Ik sta aan of uit; daartussen is niks. Als ik aan sta, ga ik à fond tot ik erbij neerval", besluit Bertaccini.

Dit weekend zal hij een nieuwe kans krijgen om aan het kanon te staan. Anderlecht speelt zondagnamiddag tegen Club Brugge in het Lotto Park.

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (09/11).

