STVV wrijft zich in de handen, net als Anderlecht - Vrancken apetrots

STVV is trots op zijn Japanse connectie. Voor het eerst in de clubgeschiedenis telt de Truiense selectie drie internationals voor Japan: doelman Leo Kokubo, verdediger Shogo Taniguchi en aanvaller Keisuke Goto. Een unicum, en meteen ook een bewijs van de groei van de Japanse kern in Limburg.

Coach Wouter Vrancken kijkt met trots naar de selectie van zijn spelers. “Japan heeft een enorm brede talentenpool. Als drie van onze jongens worden opgeroepen, dan zegt dat veel over hun prestaties", zegt hij in HBvL. “En dan te bedenken dat ook Ito en Yamamoto het dit seizoen uitstekend doen.”

Voor Kokubo is de oproeping extra bijzonder. De doelman kreeg in het verleden vaak kritiek, maar lijkt nu eindelijk zijn plaats gevonden te hebben. “Hij heeft een moeilijke periode gehad", geeft Vrancken toe. “Maar hij toont karakter, blijft rustig en presteert stabiel. Deze selectie is een mooie beloning.”

STVV is hofleverancier van de Japanse nationale ploeg

Aanwinst Keisuke Goto maakt dan weer bliksemsnel indruk. De jonge Japanner werd meteen opgemerkt in de Jupiler Pro League en krijgt nu ook zijn kans bij de nationale ploeg. “Hij brengt energie, drang naar voren en past perfect in ons spel", aldus de coach. Bij Anderlecht zullen ze daar ook wel blij mee zijn, want zij verwachten hem volgend seizoen terug. Ook zijn marktwaarde zal hierdoor stijgen.

Ook Taniguchi blijft een vaste waarde, zowel bij STVV als bij Japan. De ervaren verdediger is niet alleen een leider op het veld, maar ook een steunpilaar voor de jonge Japanners in de kern. “Hij zorgt voor rust in de ploeg", zegt Vrancken. “Een echte voorbeeldfiguur.”

Het succes van de Japanse spelers toont volgens Vrancken de sterkte van het beleid in Sint-Truiden. “We investeren al jaren in Japanse profielen, en dat begint nu echt zijn vruchten af te werpen. Dat ze ook internationaal beloond worden, maakt ons als club alleen maar trotser.”
 

