Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

In de Challenger Pro League werden vanavond drie matchen gespeeld. Ontdek hier alle uitslagen en de doelpuntenmakers.

De dertiende speeldag in de Challenger Pro League werd vrijdagavond al afgetrapt met twee wedstrijden. Vanavond stonden er nog drie matchen op de agenda.

KV Kortrijk – Patro Eisden 2-0

Net voor het halfuur zette Jellert Van Landschoot KV Kortrijk met een afstandsschot op voorsprong. In de extra tijd van de eerste helft kreeg trainer Stijn Stijnen van Patro twee keer geel voor protest. Enkele minuten na de rust kon Thierry Ambrose er al 2-0 van maken, op aangeven van Manuel Osifo.

Seraing – SK Lokeren 1-1

Seraing en Lokeren hielden elkaar in de eerste helft van doelpunten, al zaten de bezoekers er met een schot op de paal dicht bij. Tien minuten na de pauze kopte Hemsley Akpa-Chukwu een voorzet van Édouard Soumah-Abbad in doel (1-0). Acht minuten voor het einde zorgde Sebastiaan Brebels met een penalty voor de gelijkmaker.

Club NXT – Lierse 0-1

Iets voorbij het kwartier zette Mauro Lenaerts de bezoekers op voorsprong. Bij het doelpunt raakt de Brugse doelman gewond en moet hij vervangen worden. De youngsters van blauwzwart gingen na de rust uitdrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en dwongen enkele kansen af. Goemaere kreeg in het slot nog zijn tweede geel gepresenteerd.

Zondag volgen nog twee wedstrijden, met onder andere ook RWDM-Beerschot. Daarop blikte Frédéric Frans vooruit. Nu is hij coach bij RWDM, in het verleden bij de beloften van Beerschot.

Patro Eisden Maasmechelen
Seraing
Stijn Stijnen

2e klasse

 Speeldag 13
Luik FC Luik FC 0-2 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 2-2 SK Beveren SK Beveren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 09/11 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 09/11 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk Uitg RSCA Futures RSCA Futures

