Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

In de Challenger Pro League werden vanavond drie matchen gespeeld. Ontdek hier alle uitslagen en de doelpuntenmakers.

De dertiende speeldag in de Challenger Pro League werd vrijdagavond al afgetrapt met twee wedstrijden. Vanavond stonden er nog drie matchen op de agenda.

KV Kortrijk – Patro Eisden 2-0

Net voor het halfuur zette Jellert Van Landschoot KV Kortrijk met een afstandsschot op voorsprong. In de extra tijd van de eerste helft kreeg trainer Stijn Stijnen van Patro twee keer geel voor protest. Enkele minuten na de rust kon Thierry Ambrose er al 2-0 van maken, op aangeven van Manuel Osifo.

Seraing – SK Lokeren 1-1

Seraing en Lokeren hielden elkaar in de eerste helft van doelpunten, al zaten de bezoekers er met een schot op de paal dicht bij. Tien minuten na de pauze kopte Hemsley Akpa-Chukwu een voorzet van Édouard Soumah-Abbad in doel (1-0). Acht minuten voor het einde zorgde Sebastiaan Brebels met een penalty voor de gelijkmaker.

Club NXT – Lierse 0-1

Iets voorbij het kwartier zette Mauro Lenaerts de bezoekers op voorsprong. Bij het doelpunt raakt de Brugse doelman gewond en moet hij vervangen worden. De youngsters van blauwzwart gingen na de rust uitdrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en dwongen enkele kansen af. Goemaere kreeg in het slot nog zijn tweede geel gepresenteerd.

Zondag volgen nog twee wedstrijden, met onder andere ook RWDM-Beerschot. Daarop blikte Frédéric Frans vooruit. Nu is hij coach bij RWDM, in het verleden bij de beloften van Beerschot.