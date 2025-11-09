🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

NAC Breda beleefde zaterdag een dramatische avond: een nederlaag tegen Volendam, twee rode kaarten voor spelers en ook coach Carl Hoefkens werd naar de tribune gestuurd. Na afloop haalde hij hard uit naar de Nederlandse arbitrage.

NAC Breda beleefde een avond om snel te vergeten op zaterdag. De Eredivisie-club verloor met 2-1 van Volendam en eindigde uiteindelijk met 9 spelers en zonder coach, want ook Carl Hoefkens kreeg rood na verwensingen aan het adres van de officials (tweede geel).

Na een 53 minuten spelen viel de eerste rode kaart, bij een 1-1 tussenstand, voor Lewis Holtby. Oordeel vooral zelf of hij terecht was of niet. Hoefkens vond in ieder geval van niet, dat was te merken aan zijn woede-uitbarsting. 

Carl Hoefkens is de Nederlandse refs beu

Na afloop liet hij nog eens duidelijk weten wat hij van de Nederlandse arbitrage vindt. "Ik vind dat de scheidsrechters geweldig zijn in Nederland. Of ik cynisch ben? Dat ken ik niet", zei hij bij ESPN.

"Het is enorm lastig om steeds een bepaalde willekeur terug te zien. Soms gaat de VAR op de koffie. Soms worden rode kaarten snel getrokken, soms niet. Soms worden doelpunten afgekeurd, soms wordt het bij de VAR gecheckt, soms niet."

"Als ik de wedstrijd van gisteren (hij heeft het over Twente-Telstar n.v.d.r.) bekijk en die vergelijk met die van vandaag en wedstrijden van vorige week, dan zie ik een enorme willekeur", gaat Hoefkens verder.

Maar hij heeft nog het meeste problemen van al met de houding van scheidsrechters, die arrogant zijn volgens Hoefkens. "Dat vind ik het moeilijkste van allemaal. Dat er op een arrogante manier wordt gereageerd, daar heb ik het wel moeilijk mee."

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 12
FC Twente FC Twente 0-0 Telstar Telstar
Excelsior Excelsior 1-2 Heracles Heracles
FC Volendam FC Volendam 2-1 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2-0 Heerenveen Heerenveen
Zwolle Zwolle 1-0 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Utrecht Utrecht 0-0 Ajax Ajax
NEC NEC 14:30 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 16:45 PSV PSV
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 20:00 Feyenoord Feyenoord

