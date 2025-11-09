🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

Foto: © photonews

Vandaag worden de laatste wedstrijden van de dertiende speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Daarbij ook het duel tussen RWDM en Beerschot.

KV Kortrijk deed zaterdag de beste zaak van het weekend, door te winnen van Patro Eisden, al was er tijdens en na de wedstrijd aardig wat commotie. Vrijdag al had SK Beveren gemorst met de punten.

Vandaag zijn er drie wedstrijden. Twee daarvan gingen om 16 uur van start. Daarvan kan je de eindstand en doelpuntenmakers hier nalezen:

RWDM Brussels – Beerschot 0-1

Na een kwartier dwongen de bezoekers een strafschop af. Lukas Van Eenoo miste echter (zie video hieronder). Bij de rust stond een brilscore op het bord. Na de pauze claimde Beerschot een tweede penalty, maar die kwam er niet.

Tien minuten voor het einde was het uiteindelijk toch prijs voor de bezoekers. Een steekpas van Arnold Vula werd door D'Margio Wright-Phillips in doel gewerkt.

Francs Borains – Olympic Charleroi 0-1

Op aangeven van Cachbach bracht Dailly de bezoekers al na een kwartier op voorsprong. Goed vijf minuten later mocht Ferrara al gaan douchen door een rode kaart.

Normaal werd dit weekend ook de wedstrijd tussen Jong KAA Gent en RSCA Futures gespeeld, maar die wedstrijd is uitgesteld omwille van het WK van de U17.

2e klasse

 Speeldag 13
Luik FC Luik FC 0-2 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 2-2 SK Beveren SK Beveren
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk Uitg RSCA Futures RSCA Futures

