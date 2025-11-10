"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

De blessure van Thibaut Courtois vlak voor de start van de komende interlandbreak zorgt voor heel wat reacties. Thomas Chatelle, voormalig Anderlecht-speler en ex-Rode Duivel (3 caps), deelde zijn kijk op de situatie.

De Belgische doelman heeft een blessure aan de lange adductorspier in zijn rechterbeen. Real Madrid maakte het nieuws maandagnamiddag bekend. Thomas Chatelle is kritisch. "Hoe dan ook, hij zit op een andere planeet. Hij weet dat hij nu kan doen wat hij wil."

Is Thibaut Courtois vrij om te doen wat hij wil?

"Zelfs met Rudi Garcia. Hij is degene die beslist wat hij doet en hoe zijn agenda eruitziet. Hij heeft een beetje gedaan alsof hij opnieuw in de pas liep." De Rode Duivel miste eerder ook al de wedstrijden in Noord-Macedonië en tegen Wales op het einde van vorig seizoen.

"Maar als iedereen je de beste ter wereld noemt, dan is het niet België dat jou gaat zeggen: ‘je doet dit’", besluit hij over Thibaut Courtois in het programma Dans le vestiaire op RTL Sports.

De Belgische doelman zal zeer waarschijnlijk (de informatie is nog niet officieel bevestigd door de Belgische voetbalbond) het volgende interlandmoment missen. De mannen van Rudi Garcia trekken op zaterdag 15 november naar Kazachstan en ontvangen op 18 november Liechtenstein in Sclessin.





Drie punten volstaan voor de Rode Duivels om hun ticket voor het volgende WK te verzekeren, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat moeten ze nu dus wel realiseren zonder Courtois.