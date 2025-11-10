"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De blessure van Thibaut Courtois vlak voor de start van de komende interlandbreak zorgt voor heel wat reacties. Thomas Chatelle, voormalig Anderlecht-speler en ex-Rode Duivel (3 caps), deelde zijn kijk op de situatie.

De Belgische doelman heeft een blessure aan de lange adductorspier in zijn rechterbeen. Real Madrid maakte het nieuws maandagnamiddag bekend. Thomas Chatelle is kritisch. "Hoe dan ook, hij zit op een andere planeet. Hij weet dat hij nu kan doen wat hij wil."

Is Thibaut Courtois vrij om te doen wat hij wil?

"Zelfs met Rudi Garcia. Hij is degene die beslist wat hij doet en hoe zijn agenda eruitziet. Hij heeft een beetje gedaan alsof hij opnieuw in de pas liep." De Rode Duivel miste eerder ook al de wedstrijden in Noord-Macedonië en tegen Wales op het einde van vorig seizoen.

"Maar als iedereen je de beste ter wereld noemt, dan is het niet België dat jou gaat zeggen: ‘je doet dit’", besluit hij over Thibaut Courtois in het programma Dans le vestiaire op RTL Sports.

De Belgische doelman zal zeer waarschijnlijk (de informatie is nog niet officieel bevestigd door de Belgische voetbalbond) het volgende interlandmoment missen. De mannen van Rudi Garcia trekken op zaterdag 15 november naar Kazachstan en ontvangen op 18 november Liechtenstein in Sclessin.

Drie punten volstaan voor de Rode Duivels om hun ticket voor het volgende WK te verzekeren, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat moeten ze nu dus wel realiseren zonder Courtois.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rayo Vallecano
Real Madrid
Thomas Chatelle
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik

14:40
15
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

Ook geen Courtois tegen Kazachstan? Doelman Real Madrid is geblesseerd

07:20
7
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20
Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

20:00
5
Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

19:40
3
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

19:20
3
"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen Reactie

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

18:30
Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

18:40
1
Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

18:20
Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

18:10
1
Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

18:00
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

17:20
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
1
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

16:45
1
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
1
Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

15:30
KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

KV Kortrijk doet heel goede zaak, maar coach is niet tevreden

14:50
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
7
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

14:00
1
KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

KRC Genk maakt indruk en staat op één klip van topontmoeting

13:45
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

13:00
13
Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

12:40
3
Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

Antonio Conte woest en hij spaart zijn spelers niet bij afwezigheid De Bruyne: dit was zijn zware uithaal

12:20
Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

12:00
1
Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

Nathan De Cat nu nog bij U17, maar... de grote Duivels lonken al

11:40
3
Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

Analist ziet dat ploegmaat de bevrijding betekent voor Thorgan Hazard: "Club volledig overklast"

11:20
6
Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

11:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Elche CF Elche CF 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 1-0 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 1-0 Osasuna Osasuna
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Real Oviedo Real Oviedo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid Real Madrid
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-0 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard Bies Bies over Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden Artevelde Artevelde over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik Geert66 Geert66 over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Swakke25 Swakke25 over Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen... jawaddedadde jawaddedadde over Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig" Geert66 Geert66 over Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen" Porthos Porthos over 🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper Dirk1897 Dirk1897 over De match tegen Club Brugge moet de referentie worden: "Misschien is Besnik Hasi toch niet zo'n slechte coach" Borak Borak over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved