Last-minute oproep: Gill Swerts verrast met Zulte Waregem-speler bij Jonge Duivels

De komende interlandbreak wordt belangrijk voor zowel de Rode Duivels als de Jonge Duivels. U21-bondscoach Gill Swerts heeft op het laatste moment nog een extra speler opgeroepen. Thomas Claes (Zulte Waregem) gaat mee naar Oostenrijk.

Zowel voor de Rode Duivels als voor de Jonge Duivels wordt de komende interlandperiode cruciaal. De troepen van Rudi Garcia moeten tegen Kazachstan en Liechtenstein zeker één keer winnen om zeker te zijn van het WK in Noord-Amerika.

Maar ook de U21 staat nog voor een cruciale EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Bondscoach Gill Swerts kan wel niet op iedereen rekenen. Zo werd Romeo Vermant bijvoorbeeld opgeroepen door Garcia.

Thomas Claes naar de Jonge Duivels

Swers besloot opnieuw om Mika Godts er niet bij te nemen, wat vragen oproep. Jorthy Mokio is met de U17 naar het WK vertrokken en speelt dus ook niet voor de U21.

Heel wat afwezigheden, en dus heeft de bondscoach in extremis nog besloten om een speler van Zulte Waregem op te roepen. Thomas Claes sluit namelijk aan bij de nationale U21.

All the best, Thomas! pic.twitter.com/hT2X5gq761 — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) November 10, 2025

Hij zal dus eventueel minuten kunnen maken tegen Oostenrijk op vrijdag. Claes wierp zich bij Essevee al snel op als sterkhouder en stond dit seizoen iedere wedstrijd in de basis. Een mooie beloning dus voor de 21-jarige middenvelder.