Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"
Foto: © photonews

De Belgische U17 verzekerde zich van de tweede plaats in de groep na de zege tegen Tunesië. Nu krijgt de selectie nog een stevige boost: drie absolute sterkhouders sloten maandag aan in Qatar.

Nathan De Cat, Jorthy Mokio en Mohammed El Adfaoui stegen in Zaventem op. Mokio, die bij Ajax speelt, is blij dat hij zijn land mag en kan helpen. "Het is een eer om ons land te kunnen vertegenwoordigen", zei hij bij Sporza.

"Ik heb deze groep drie jaar niet gezien. Het zal leuk zijn om mijn oude vrienden terug te zien en ermee te spelen", gaat de centrale verdediger verder. Ook Nathan De Cat heeft langer moeten wachten dan hij hoopte.

Vol ambitie: "Het WK winnen"

"Ik heb er echt zin in. Wie wil er nu geen WK spelen voor zijn land? We hebben ook een hechte groep met veel potentieel. Ik heb al elke wedstrijd gezien", zegt de middenvelder van Anderlecht

Hij heeft alvast grote plannen in Qatar. "We gaan maar met één doel: dat is om het WK te winnen." Iets wat de andere twee ook zeiden. "België heeft nog nooit een WK onder 17 gewonnen. Waarschijnlijk zijn wij de eersten", besluit Mokio nog.

