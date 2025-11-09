De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De Belgische U17 blijven op hun elan doorgaan. De jongens van Bob Browaeys wonnen met 2-0 van Tunesië en verzekeren zo hun plek in de eindfase.

Dankzij de 7-0 overwinning tegen Fiji waren de Jonge Duivels zo goed als zeker van een plaats in de zestiende finales. In dit WK met 48 teams stoten namelijk de acht beste derdes ook door.

Toch wilde Bob Browaeys geen rekenwerk riskeren en koos hij ervoor om gewoon zijn sterkste ploeg op te stellen. René Mitongo, voorlopig topschutter van het tornooi dankzij zijn vier doelpunten in de vorige match, begon opnieuw in de spits.

Vliegende start

Dat loonde meteen. Na amper enkele seconden dwong de Belgische pressing de Tunesische verdediging tot een fout, en Noah Fernandez profiteerde ervan door de score te openen. Na een kwartier kreeg België zelfs een numeriek voordeel: een Tunesische middenvelder werd uitgesloten na een gevaarlijke tackle. Dit nadat Browaeys om een challenge vroeg.

Onze jonge landgenoten dachten in de tweede helft de voorsprong te verdubbelen via een penalty (die opvallend genoeg kwam via een challenge van de Tunesische bondscoach), maar de Tunesische keeper besliste daar anders over. Hij stelde het onvermijdelijke echter maar enkele seconden uit: op de daaropvolgende hoekschop (kort genomen) knalde Ali Camara van buiten het strafschopgebied raak.

De Jonge Duivels winnen dus met 2-0 en verzekeren daarmee de tweede plaats in de groep. Nu volgt de knock-outfase, mét Nathan De Cat en Jorthy Mokio als luxeversterkingen.