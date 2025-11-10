Pure waanzin: Jérémy Doku doet iets wat niemand meer kon sinds Eden Hazard

Jérémy Doku is hét gespreksonderwerp in de Premier League. De Rode Duivel speelde Liverpool volledig uit verband en maakte indruk op media, fans én Pep Guardiola.

Dé superster van de Premier League afgelopen weekend was een Belg. In Engeland nam iedere voetbalsupporter de naam Jérémy Doku wel in de mond na zijn prestatie tegen Liverpool.

"Wat niet te ontkennen viel, was dat Liverpool gemarteld werd door Doku. Conor Bradley had dinsdagavond op Anfield in de Champions League nog uitstekend standgehouden tegen Vinícius Jr en Kylian Mbappé, maar noch hij, noch zijn ploegmaats kregen Doku onder controle", klonk het bij Daily Mail.

De Britse kranten lieten zich al ongelooflijk positief uit over de Rode Duivel, terwijl ook Pep Guardiola de loftrompet bovenhaalde. En dat is terecht: sinds Eden Hazard in 2019 leverde geen enkele winger een prestatie van dit formaat.

Meest complete prestatie sinds Eden Hazard

Jérémy Doku scoorde, had meer dan 10 dribbels, meer dan 10 gewonnen duels, meer dan drie kansen gecreëerd en meer dan drie schoten op doel. Pure waanzin.





En dat is dus sinds Eden Hazard geleden. In 2019 deed hij hetzelfde tegen West Ham. Ondertussen is het wel helemaal duidelijk dat België opnieuw een winger van absolute wereldklasse heeft.