Elke Britse krant komt superlatieven tekort over Jérémy Doku, een overzicht: "Eén van strafste ooit"

Jeremy Doku zette zondag heel Engeland in vuur en vlam. De Rode Duivel speelde een waanzinnige wedstrijd tegen Liverpool en was de grote motor achter de 3-0-zege van Manchester City. In de Britse media regende het superlatieven voor de 23-jarige winger.

“Hij was simpelweg niet te houden”, klonk het bij Sky Sports. “Iedere keer dat hij de bal kreeg, gingen alle alarmbellen af.” Doku lokte al vroeg een strafschop uit, creëerde kans na kans en bekroonde zijn avond met een heerlijke 3-0. De Britse zender gaf hem een uitzonderlijke score van 9 op 10, terwijl SofaScore zelfs 9,5 uitdeelde.

Knuffel van Guardiola

Ook CBS Sports was lyrisch: “Dit is misschien wel één van de strafste prestaties die we ooit zagen in de Premier League.” Toen Doku een kwartier voor tijd naar de kant ging, kreeg hij een staande ovatie van het Etihad Stadium én een warme knuffel van Pep Guardiola. “Een terechte Man van de Match”, klonk het unaniem.

Bij The Guardian waren ze even enthousiast. “Jeremy Doku was elektrisch en onhoudbaar. Hij was een waas van trucs en versnellingen. En zijn 3-0 was pure schoonheid. Telkens als hij aan de bal kwam, sloeg de paniek toe bij Liverpool.”

Ook The Sun liet zich niet onbetuigd: “Hij was de onbetwiste ster van de show. Vanaf de eerste minuut was hij fantastisch. Toen hij de zege veiligstelde met een heerlijk schot, mepte Guardiola zijn vuist dolgelukkig door de lucht.”

Veel verbeterd dit seizoen

Zelf bleef Doku opvallend nuchter na zijn wereldpartij. “In grote wedstrijden is het altijd leuk om goed te spelen”, glimlachte hij. “Ik ben blij met mijn prestatie, maar vooral met die van het team. Dit doet veel voor mijn vertrouwen, al weet ik dat mijn ploegmaats me beter maken.”

Ex-Premier League-spits Daniel Sturridge sloot zich daar volmondig bij aan. “Hij is dit seizoen zó veel verbeterd als voetballer”, zei hij bij Sky Sports. “Hij is direct, explosief en zijn snelheid op korte afstand is ongezien. Doku zal problemen veroorzaken voor elke verdediger die hij tegenkomt.”