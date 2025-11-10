Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing
Foto: © photonews
Stijn Stijnen hangt opnieuw een schorsing boven het hoofd. Na het duel tussen Patro Eisden en RSCA Futures zou de coach verhaal zijn gaan halen bij de lijnrechter over een afgekeurd doelpunt, ondanks zijn schorsing.

Het lijkt er sterk op dat Stijn Stijnen opnieuw gestraft zal worden. De trainer van Patro Eisden Maasmechelen zou na de wedstrijd tegen RSCA Futures verhaal zijn gaan halen bij de lijnrechter.

Opmerkelijk, aangezien hij die wedstrijd al geschorst was. De match eindigde op een 0-0 gelijkspel, maar in extremis leek Patro gelijk te maken. Alleen werd dat doelpunt dus afgekeurd voor buitenspel, wat niet naar de zin van Stijnen was.

"Hij sprak de lijnrechter meerdere malen aan omtrent het afgekeurde doelpunt voor buitenspel in het slot van de wedstrijd", liet ref Jasper Vitse noteren in zijn verslag volgens Het Nieuwsblad. "In het naar boven gaan richting de afgezonderde zaal, die voorzien is voor het arbitrageteam, bleef Stijnen hierop doorgaan."

Opnieuw een schorsing voor Stijnen?

Stijnen zou dan blijven gezegd hebben: "Bij zulke nipte fases moet je laten gaan en niet vlaggen." De trainer zou de officials dan een drankje hebben aangeboden voor hij vertrok. Toen kwam een ander persoon zeggen dat er "door omstandigheden geen maaltijd meer voorzien" was. 

Het bondsparket vordert één speeldag effectief, één met uitstel en een boete van 750 euro voor Stijnen, die zich nu weer voor het Disciplinair Comité moet verantwoorden. "Stijnen blijft hardleers. Het lijkt er sterk op dat de schorsingen die hij reeds heeft uitgezeten allerminst een louterend effect hebben gehad", klinkt het bij het bondsparket.

