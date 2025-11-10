Toonaangevende krant maakt Rode Duivel helemaal af: "Dure investering zonder rendement"

La Gazzetta dello Sport spaarde Rode Duivel Loïs Openda niet na de zoveelste doelpuntloze wedstrijd van Juventus. De Italiaanse sportkrant nam de aanvallers van de Oude Dame stevig op de korrel, met Openda als grootste tegenvaller. "Het alarmerendste geval is dat van de Belg", klonk het scherp.

De voormalige spits van Leipzig, die voor 44 miljoen euro werd binnengehaald, heeft al zeven maanden niet meer gescoord, niet voor zijn club, en niet voor de nationale ploeg. Zijn laatste doelpunt dateert van 11 april. Dat maakt hem volgens La Gazzetta “het symbool van de aanvallende crisis bij Juventus”.

Zijn statistieken zijn ronduit zorgwekkend: Openda speelde slechts een kwart van de beschikbare minuten, en zijn gemiddelde beoordeling in de Italiaanse kranten bedraagt slechts 5,56 op 10. Voor een spits van zijn prijsklasse is dat bijzonder mager, schrijft La Gazzetta.

Openda is zijn vertrouwen kwijt

De krant vergelijkt zijn situatie met die van Jonathan David, die één doelpunt maakte in 77 dagen. Maar bij Openda is de droogte veel extremer. “Hij is zijn vertrouwen kwijt, zijn gevoel voor doel verdwenen", klinkt het. “Een dure investering zonder rendement.”

De vormdip baart ook de Rode Duivels zorgen. Bondscoach Rudi Garcia ziet in Openda een belangrijke pion, maar de aanvaller lijkt helemaal zoek. Zonder speelritme en zonder vertrouwen dreigt hij uit beeld te verdwijnen voor het WK.

Bij Juventus hopen ze dat coach Luciano Spalletti hem kan herlanceren. Maar La Gazzetta is pessimistisch: “Zolang hij niet meer durft, blijft hij onzichtbaar. En dat is dodelijk, voor Juve én voor België.”