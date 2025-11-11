Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Foto: © photonews

De voorzitter van Bayern, Herbert Hainer, heeft grote ambities voor de trainer van de Beierse club, Vincent Kompany. Hij ziet een stralende toekomst voor hem.

"Ik geloof dat hij in staat is om een tijdperk te markeren zoals Heynckes, Hitzfeld of Guardiola dat hebben gedaan", zei hij volgens Sky Sports.

Hij is echter voorzichtiger met Julian Nagelsmann (huidige coach van Duitsland en voormalig van Bayern): "Hij zal zeker een zeer goede trainer worden, maar hij moet nog ervaring opdoen, hij is nog erg, erg jong."

Voordat hij de deur openlaat voor een mogelijke terugkeer naar Beieren: "En hij doet dat momenteel met het nationale team. Misschien keert hij op een dag terug naar FC Bayern."

Grote erkenning voor Vincent Kompany

De voorzitter weet het, als de Beierse club zo'n goed begin van het seizoen heeft, is dat grotendeels te danken aan de Belgische coach: "Ik schrijf hem het grootste deel van de verdienste toe."

Het is niet de eerste keer dat hij zo lovend is over Vincent Kompany. Recentelijk zei hij ook dit: "Het team geniet ervan, dat zie je op het veld - maar ook na de wedstrijden. Er heerst een ongelooflijke geest van samenhorigheid. De trainer is daarvoor verantwoordelijk en hij doet uitstekend werk, zowel op sportief als menselijk vlak."

