Lorenz Lomme
Club Brugge rouwt na triest overlijden
Foto: © photonews
Club Brugge verloor het afgelopen weekend op het veld van RSC Anderlecht. Een domper voor Blauw-Zwart, dat zijn niveau niet haalde en onherkenbaar was. Vandaag kwam Club zelf met meer slecht nieuws.

De West-Vlamingen melden namelijk het overlijden van voormalig materiaalman Roger Tierenteyn. Die overleed op 11 november op 81-jarige leeftijd.

"Bijna 20 jaar lang bekommerde Roger zich dagelijks over de training- en wedstrijduitrusting van de A-kern", schrijft Club Brugge op zijn website. "Hij combineerde dit zelfs een lange periode met scoutingsopdrachten en het onderhouden van de oefenvelden op Olympia. Ook bij de jeugdwerking van Blauw-Zwart was Roger tijdens het uitoefenen van zijn beroep als timmerman zeer nauw betrokken."

Tierenteyn was een voetbalkennner

Club looft de voetbalkennis van Tierenteyn. "Roger was een voetbalkenner ‘pur sang’ en werd enorm gewaardeerd door de spelerskernen en coaches. Onze huidige materiaalman Pascal Plovie leerde de knepen van het vak dankzij Roger."

"Deze Clubman in hart en nieren was de schoonzoon van wijlen Yvonne Lahousse of ‘Vonne van de Spionkop’. Een tweetal jaren geleden overleed zijn echtgenote Henriette", voegt de Blauw-Zwart toe.

Tierenteyn laat twee kinderen achter, Hannelore en Jürgen. Mogelijk volgt er een eerbetoon in de eerstvolgende thuiswedstrijd van Club, op 22 november tegen Sporting Charleroi.

Club Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

