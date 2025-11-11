Club Brugge rouwt na triest overlijden

Club Brugge verloor het afgelopen weekend op het veld van RSC Anderlecht. Een domper voor Blauw-Zwart, dat zijn niveau niet haalde en onherkenbaar was. Vandaag kwam Club zelf met meer slecht nieuws.

De West-Vlamingen melden namelijk het overlijden van voormalig materiaalman Roger Tierenteyn. Die overleed op 11 november op 81-jarige leeftijd.

"Bijna 20 jaar lang bekommerde Roger zich dagelijks over de training- en wedstrijduitrusting van de A-kern", schrijft Club Brugge op zijn website. "Hij combineerde dit zelfs een lange periode met scoutingsopdrachten en het onderhouden van de oefenvelden op Olympia. Ook bij de jeugdwerking van Blauw-Zwart was Roger tijdens het uitoefenen van zijn beroep als timmerman zeer nauw betrokken."

Tierenteyn was een voetbalkennner

Club looft de voetbalkennis van Tierenteyn. "Roger was een voetbalkenner ‘pur sang’ en werd enorm gewaardeerd door de spelerskernen en coaches. Onze huidige materiaalman Pascal Plovie leerde de knepen van het vak dankzij Roger."

"Deze Clubman in hart en nieren was de schoonzoon van wijlen Yvonne Lahousse of ‘Vonne van de Spionkop’. Een tweetal jaren geleden overleed zijn echtgenote Henriette", voegt de Blauw-Zwart toe.

Tierenteyn laat twee kinderen achter, Hannelore en Jürgen. Mogelijk volgt er een eerbetoon in de eerstvolgende thuiswedstrijd van Club, op 22 november tegen Sporting Charleroi.