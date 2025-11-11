De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout"

Ivan Leko kon tegen KRC Genk opnieuw rekenen op Abdelkahar Kadri en Wilfried Kanga bij KAA Gent. Maar er was ook opnieuw slecht nieuws te melden uit de wedstrijd tegen de Limburgers, want met Hyllarion Goore en Maksim Paskotsi vielen er opnieuw twee spelers uit.

Kadri begon in de basis en Kanga viel in tegen KRC Genk, maar tijdens de match viel Goore uit met krampen en ook Paskotsi moest naar de kant nadat hij zich mistrapte in de grote rechthoek van Genk.

Ivan Leko spreekt over de vele blessures

En zo is het afwachten in hoeverre er in de interlandbreak opnieuw wonden zullen moeten worden gelikt. Met Duverne, Van Der Heyden en Es-Saoubi waren er nog een aantal verdedigers out voor de strijd met Genk.

Ook Samoise was lichtjes geblesseerd en Delorge moet ook opletten voor overbelasting: de interlandbreak komt dus zeker en vast net op tijd voor De Buffalo's. De verdediging tegen Genk was al experimenteel, maar deed het wel goed.

Wie raakt er fit bij KAA Gent na de interlandbreak?

Als nu ook Paskotsi out zou blijken, dan wordt het nog een beetje extra puzzelen voor Leko. Die gaf op de persconferentie na de match tegen Genk toe dat hij zelf een fout heeft gemaakt een paar weken geleden.

"We speelden een oefenwedstrijd tegen Dender, ook al speel ik niet echt graag oefenwedstrijden. Ik ging tegen mijn buikgevoel in en daarna hadden we blessures bij Kadri en Kanga. Die zijn mijn fout, want als we hard trainen en volle gas gaan dan zijn er nooit mensen met spierblessures."