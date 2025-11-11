Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Marco Kana beleeft opnieuw mooie tijden bij Anderlecht. Na enkele lastige seizoenen vol blessures en twijfel heeft hij zich terug in het elftal geknokt. Tegen Club Brugge speelde hij zijn beste wedstrijd van het seizoen.

“Het was echt ongezien hoe goed de sfeer was. Vanaf het begin tot het einde stond het stadion in vuur. Dat maakt het extra speciaal om zo’n match te winnen", zei de tot verdediger omgeschoolde middenvelder bij Sporza.

Een reeks blessures en stevige concurrentie deden hem bijna van het toneel verdwijnen. “Er zijn verschillende zaken mis gelopen. Blessures, concurrentie… het was een mix van dingen. Maar het belangrijkste is dat ik weer kan spelen. Alles uit het verleden ben ik al vergeten.”

Kana lijkt intussen helemaal herboren als centrale verdediger, al blijft hij kritisch voor zichzelf. “Ik voel dat ik letterlijk wedstrijd na wedstrijd stappen aan het zetten ben. Ik voel me beter als speler en als verdediger, maar ik moet nog stappen zetten voor ik me 100% verdediger voel.”

Marco Kana voelt zich nog niet 100 procent verdediger

De jonge Anderlechtenaar kreeg ook al het vertrouwen van Vincent Kompany, die hem zelfs een leidersrol toedichtte. “Hij zag een leider in mij en vertelde dat ik in de toekomst de rol als kapitein van Anderlecht op me kon nemen. Maar ik heb nooit extra druk of verwachtingen ervaren. Ik ben Marco Kana. Hij is Vincent Kompany.”

De overwinning tegen Club Brugge was voor Kana een symbolisch moment. “Het blijft een wedstrijd die we al lang niet meer gewonnen hadden. Samen met de derby tegen Union en de match tegen Loedogorets plaats ik het in mijn top drie mooiste momenten.”

Na het laatste fluitsignaal hield hij het echter rustig. “Sommige jongens zijn langer rond het stadion gebleven, maar ik was gewoon moe. En op mijn vrije dag ben ik toch naar de club gegaan voor herstel en een massage. Ik wil blijven werken aan mijn lichaam.”