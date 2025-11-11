Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

RSC Anderlecht won dit weekend met 1-0 van Club Brugge. En zo zijn ze plots toch iets dichter bij de top-2 gekomen in het klassement. Is er dit jaar wél iets mogelijk voor paars-wit? De analisten zijn gematigd positief.

Union SG leidt na veertien speeldagen nog steeds de dans met 33 punten, gevolgd door Club Brugge met 29 punten en Anderlecht met 25 punten. Daarna volgen STVV (24), Gent (21) en KV Mechelen (21).

Speelt RSC Anderlecht dit seizoen een rol?

Tot op heden lijkt het nog steeds dat Union en Club er ver bovenuit steken, maar de zege van Anderlecht tegen blauw-zwart doet toch enigszins het beste verhopen voor de Brusselaars.

Anderlecht speelt de komende wedstrijden na de interlandbreak op bezoek bij La Louvière en thuis tegen Union SG. Dat kan een nieuwe boost geven aan de ambities van de hoofdstedelingen.

Filip Joos spreekt over de topploegen in Jupiler Pro League

Club Brugge speelt al een tijdje wat minder voetbal en ook Union dendert iets minder dan de voorbije jaren tot dusver. Liggen er kansen voor Anderlecht op die manier? Filip Joos heeft er in 90 Minutes alvast een opvallende mening over.





"Union is minder dan vorig seizoen, dat blijf ik vinden. Club Brugge is ook wat minder en Anderlecht is wat beter. Wie weet wordt het een titelstrijd met drie, dan moet Anderlecht nu vooral bevestigen. De andere twee zijn een zekerheid."