Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht won dit weekend met 1-0 van Club Brugge. En zo zijn ze plots toch iets dichter bij de top-2 gekomen in het klassement. Is er dit jaar wél iets mogelijk voor paars-wit? De analisten zijn gematigd positief.

Union SG leidt na veertien speeldagen nog steeds de dans met 33 punten, gevolgd door Club Brugge met 29 punten en Anderlecht met 25 punten. Daarna volgen STVV (24), Gent (21) en KV Mechelen (21).

Speelt RSC Anderlecht dit seizoen een rol?

Tot op heden lijkt het nog steeds dat Union en Club er ver bovenuit steken, maar de zege van Anderlecht tegen blauw-zwart doet toch enigszins het beste verhopen voor de Brusselaars. 

Anderlecht speelt de komende wedstrijden na de interlandbreak op bezoek bij La Louvière en thuis tegen Union SG. Dat kan een nieuwe boost geven aan de ambities van de hoofdstedelingen.

Filip Joos spreekt over de topploegen in Jupiler Pro League

Club Brugge speelt al een tijdje wat minder voetbal en ook Union dendert iets minder dan de voorbije jaren tot dusver. Liggen er kansen voor Anderlecht op die manier? Filip Joos heeft er in 90 Minutes alvast een opvallende mening over.

"Union is minder dan vorig seizoen, dat blijf ik vinden. Club Brugge is ook wat minder en Anderlecht is wat beter. Wie weet wordt het een titelstrijd met drie, dan moet Anderlecht nu vooral bevestigen. De andere twee zijn een zekerheid."

Wie pakt de titel?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
7%
47%
40%
7%

Je kan nog stemmen tot 14/11/2025 18:00.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

18:40
2
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
2
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
Club Brugge rouwt na triest overlijden

Club Brugge rouwt na triest overlijden

15:30
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
1
Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

16:30
3
Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel Opinie

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

18:10
Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

19:00
3
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

18:30
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

18:20
Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

13:15
3
Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

18:00
3
Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

17:20
Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

17:00
Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

16:50
5
Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant

11:51
8
Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

16:30
Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

16:00
Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

14:20
13
Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

12:20
Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

14:40
Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

13:30
🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

🎥 Arne Engels tweemaal beslissend in Schotland: en op wat voor manier!

11:00
1
🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
1
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
5
Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

13:00
Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

08:00
1
Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

Ex-doelman Anderlecht, KV Mechelen, OH Leuven... loopt nu met enkelband rond

11:20
1
Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

12:40
Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

07:20
7
Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen"

10:00
5
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
4
Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

10:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois Borak Borak over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Cul-de-sac Cul-de-sac over Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes Vital Verheyen Vital Verheyen over Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar" Vital Verheyen Vital Verheyen over Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel Andreas2962 Andreas2962 over Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës sarah. sarah. over Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden filip.dhose filip.dhose over Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan Geert66 Geert66 over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved