Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

De Belgische U17 bevinden zich momenteel in Qatar voor het WK. Daar plaatsten ze zich probleemloos voor de volgende ronde, waarin ze hun volgende tegenstander nog niet kennen. Aanvoerder Lucca Brughmans laat zijn licht schijnen op de rest van het toernooi.

De Belgische U17 staan te boek als een zeer talentvolle generatie. De ambitie op het WK wordt dan ook niet onder stoelen of banken gestoken. Hier en daar viel zelfs al eens het woord "wereldkampioen", al blijft Lucca Brughmans bij HLN Voetbalpodcast stevig met de voeten op de grond.

"We zijn ontzettend blij met de zege tegen Tunesië en de kwalificatie, maar we beseffen ook: het echte werk begint nu pas", waarschuwt de talentvolle doelman van KRC Genk.

Brughmans gaat voor het hoogst haalbare

Met De Cat, Mokio en El Adfaoui beschikken de U17 over drie extra wapens voor de volgende ronde. "Iedereen kijkt uit naar hun komst en wil ook met hen spelen in de knock-outfase", zegt Brughmans daarover. "Met de huidige ploeg hebben we al een goeie poulefase afgewerkt, nu komt er alleen maar kwaliteit bij. Dat geeft extra vertrouwen."

"Wanneer ik tevreden ga zijn? Als we het hoogst haalbare hebben gerealiseerd voor ons als team", vervolgt de keeper. "Hopelijk is dat de beker pakken. We gaan er alleszins alles aan doen om zover mogelijk te komen in het toernooi."

De Belgen verloren hun openingswedstrijd tegen Argentinië (3-2), maar walsten daarna over Fiji (0-7). Daarna volgde een 2-0-zege tegen Tunesië, waardoor ze met vertrouwen kunnen vooruitblikken op de volgende ronde en – hopelijk – nog veel meer.