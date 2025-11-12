Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

Na de wedstrijd tussen Standard en Antwerp had Marc Wilmots ongepaste opmerkingen gemaakt over de arbitrage. De technisch directeur van Standard kent nu zijn sanctie. Hij komt er al bij al nog vrij goed vanaf.

Naar aanleiding van het stopzetten van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp vanwege het werpen van een beker naar de scheidsrechter, had Marc Wilmots openlijk kritiek geuit op de beslissing van de heer D'Hondt om de wedstrijd te beëindigen enkele minuten voor het einde.

Marc Wilmots was heel streng voor arbitrage

In een interview met DAZN gaf de sportief directeur van Standard aan dat de scheidsrechters "sterren" waren, met beslissingen die "alles verpesten. Het maakt me woedend, vooral omdat het de derde keer is", voegde Wilmots toe.

Deze opmerkingen vielen niet in goede aarde bij de scheidsrechtersafdeling en werden gevolgd door een agressieve houding in de kleedkamer van de scheidsrechters. Het Federale Bondsparket eiste toen een schorsing van één speeldag, evenals een boete van 1500 euro.

Een speeldag schorsing en 1000 euro boete

Na het dossier te hebben bekeken, maakte de Disciplinaire Commissie van de Pro League haar beslissing officieel, waarbij de opmerkingen van Marc Wilmots als "cynisch en beledigend" werden beschouwd, en het feit dat hij "tweemaal de deur van de kleedkamer van de scheidsrechter hard dichtsloeg, intimiderend kon en moest worden beschouwd."

De Sportief Directeur van Standard komt er redelijk goed vanaf, aangezien zijn schorsing van één wedstrijd niet gepaard gaat met een tweede wedstrijd voorwaardelijk. Zijn boete is ook beperkt geworden tot 1000 euro.