Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo
Morgen neemt de Democratische Republiek Congo het op tegen Kameroen in de strijd om een ticket voor het WK 2026. Een cruciale afspraak voor de selectie, waarin meerdere spelers zitten die in België geboren en opgeleid zijn.

De eerste gezamenlijke oproep van Matthieu Epolo, Mario Stroeykens en Michel-Ange Balikwisha tonen het aan: de Democratische Republiek Congo staat op een keerpunt in haar voetbalgeschiedenis en zet alles op alles om de juiste trein te nemen.

Morgen treffen de Congolezen het Kameroen van Hugo Broos in de halve finale van de Afrikaanse play-offs richting het WK. In 1974 was het onder de vlag van Zaïre dat Congo als eerste land uit Sub-Sahara Afrika een WK-ticket bemachtigde. Sindsdien slaagden de Léopards er niet meer in deel te nemen aan het grootste voetbalevenement ter wereld.

De huidige selectie staat dus voor een enorme uitdaging. Als de Léopards Kameroen weten uit te schakelen en daarna ook de winnaar van Gabon–Nigeria verslaan, behoren ze tot de zes ploegen die deelnemen aan de intercontinentale play-offs, waar nog twee plaatsen voor het WK te verdienen zijn.

Een kans tegen Kameroen?

In eigen land heerst grote opwinding. Volgens Sport News Africa heeft president Félix Tshisekedi een uitzonderlijke premie van één miljoen dollar per speler beloofd bij kwalificatie voor de intercontinentale barrages, zelfs zonder zekerheid dat Congo het WK zal halen.

Naast de hectiek rond deze wedstrijden werkt de federatie al langer achter de schermen. Nog voor Epolo, Stroeykens en Balikwisha werden opgeroepen, maakten al meerdere spelers met dubbele nationaliteit deel uit van de kern. Die dynamiek werd in 2021 nog versterkt met de komst van Claude Makélélé in het bestuur.

Officieel fungeert Makélélé als ambassadeur van het Congolese voetbal, maar de federatie laat er geen twijfel over bestaan: zijn belangrijkste taak is het overtuigen van binationale talenten om de kleuren van Congo te verdedigen. Een bijzondere wending voor de in Kinshasa geboren Makélélé, die tijdens zijn spelerscarrière Frankrijk vertegenwoordigde. Zijn invloed lijkt effect te hebben.

Belgische tint in de selectie

In de huidige groep zijn slechts 7 van de 25 spelers in Congo geboren. Van de 18 binationale spelers kwamen er 7 ter wereld in België: Matthieu Epolo, Rocky Bushiri, Joris Kayembe, Ngayel Mukau, Mario Stroeykens, Michel-Ange Balikwisha en Théo Bongonda. Daarbij komt nog Noah Sadiki, die deze keer niet werd opgeroepen.

Tel daar jongens bij die hun profcarrière in België begonnen, zoals Chancel Mbemba en Edo Kayembe, en je kan bijna een volledig elftal samenstellen met een zwart-geel-rood tintje. Dat elftal kan nog aangevuld worden met ex-spelers uit de Belgische competitie zoals Jackson Muleka en Samuel Essende, die ooit bij Eupen actief waren.

Meerdere van hen zullen morgen vermoedelijk aan de aftrap verschijnen tegen Kameroen. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze zoveel druk rond een wedstrijd ervaren. Ondertussen kan Nathan Ngoy, eveneens gevolgd door de Congolese federatie, zijn debuut maken bij de Rode Duivels tegen Kazachstan of Liechtenstein in Sclessin, in een veel minder beladen context.

De strijd om jonge talenten tussen beide landen lijkt nog lang niet voorbij. Steeds vaker kiezen spelers voor Congo. Noah Sadiki zei daarover: “Ik denk dat als Congolese spelers beginnen, zo niet hun verantwoordelijkheid te nemen, dan toch bewust te worden van de grootheid van wat we met deze natie kunnen bereiken, we bij de groten van Afrika kunnen horen.”

Claude Makélélé is niet de enige die zich als ambassadeur opstelt: “Congo vertegenwoordigen en één van de eersten van mijn generatie (met dubbele nationaliteit) zijn die dat openlijk doet, kan de deur openen voor anderen, zoals vrienden van mij die nu met mij praten om ook te komen.” Die deur kan nog wijder openzwaaien bij goede resultaten de komende weken en met het vooruitzicht van een Amerikaans voetbalsprookje komende zomer.

DR Congo

