Ex-speler Antwerp en Cercle moet rijbewijs inleveren en krijgt ook alcoholslot opgelegd

De politierechter in Kortrijk heeft voormalig profvoetballer Honour Gombani veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden en de installatie van een alcoholslot. De oud-speler van Cercle Brugge en Antwerp liep opnieuw tegen de lamp voor rijden onder invloed.

Gombani werd vorig jaar op 22 september in Roeselare van de weg gehaald na “ongecontroleerde rijbewegingen”. Hij moest meerdere keren blazen vooraleer een geldige ademtest lukte. Uiteindelijk bleek hij 2,83 promille alcohol in het bloed te hebben.

Aan de politie verklaarde de 42-jarige Congolees dat hij “een paar Desperado’s” had gedronken. De rechter noemde het een onverantwoord risico, zeker gezien zijn voorgeschiedenis achter het stuur.

Gevaar op de weg

Het bleek immers niet de eerste keer. Gombani was al twee keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De rechter spaarde hem dan ook niet met haar woorden: “Bochten nemen zonder te remmen… U bent een gevaar op de weg.”

De oud-voetballer toonde berouw en knikte nederig tijdens de zitting. Toch kon dat de straf niet milderen.

Naast het rijverbod en de boete van 1.600 euro mag Gombani een jaar lang enkel rijden met een alcoholslot in zijn voertuig.

