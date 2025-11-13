Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land"

Na vijf jaar afwezigheid keert Club Brugge terug in het bestuur van de Pro League. CEO Bob Madou (43) zal voortaan de Bruggelingen vertegenwoordigen. Het is een opvallende comeback, want in 2020 stapte Vincent Mannaert nog met een scherpe afscheidsmail uit het bestuur.

Toen was Club Brugge het eindeloze gekibbel over competitieformules en verdeelsleutels grondig beu. Mannaert vond dat de Pro League “meer een belangentegenstelling dan een belangenvereniging” was geworden. Club wilde toen al een competitie met achttien ploegen zonder play-offs, maar kreeg weinig steun.

Ondanks de teleurstelling bleef Club vanuit de coulissen invloed uitoefenen, maar nu kiest het weer voor een directe rol aan tafel. Met Madou in het bestuur kan blauw-zwart makkelijker meedenken én bijsturen over cruciale dossiers zoals competitieformats en commerciële deals.

Verantwoordelijkheid als grootste club van het land

Volgens voorzitter Bart Verhaeghe is het simpel: “We hebben lang langs de zijlijn gestaan, maar we hebben opnieuw de energie om onze verantwoordelijkheid op te nemen als grootste club van het land", zegt hij in Het Nieuwsblad. Madou, met ervaring bij de voetbalbond en VRT, wordt gezien als de juiste man om de dialoog te herstellen.

Club blijft intussen trouw aan zijn visie: een competitie zonder play-offs en op langere termijn een BeNe-liga bespreekbaar maken. Ook in het dossier van het tv-contract met DAZN zal Madou een sleutelrol spelen, nu de Pro League zoekt naar stabiliteit en samenwerking met Proximus en Telenet.

De terugkeer van Club Brugge is dus meer dan symbolisch. Na jaren van afstand wil het opnieuw mee richting geven aan het Belgische voetbal. Niet enkel voor zichzelf, maar om, zoals Verhaeghe het zegt, “een grotere taart te bakken waar iedereen beter van wordt.”

