De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De Rode Duivels bereiden zich voor om in Astana tegen Kazachstan te spelen. Aan Kazachse zijde is het ook tijd om de laatste details uit te werken.

Bij de vorige ontmoeting tussen beide landen in het Lotto Park stuurde België Kazachstan naar huis met 6-0: dat moet pijn gedaan hebben. In de nasleep van deze klap had bondscoach Ali Aliev zijn ontslag aangekondigd nog voordat hij naar huis terugkeerde: het zal een lange terugvlucht geweest zijn. Sindsdien heeft de lokale bond nog steeds geen opvolger voor hem gevonden.

Het is zijn voormalige assistent Talgat Baysufinov die als interim-trainer fungeert. Hij is vastberaden om de eer van het team te herstellen. "We moeten een resultaat behalen. We zijn ambitieus en we willen winnen. Daarvoor moeten we stabiel en gedisciplineerd zijn. Als we alles goed uitvoeren, kunnen we een goed resultaat behalen," legde hij uit tijdens een persconferentie, volgens La Dernière Heure.

Kazachstan belooft offensief te spelen tegen België

Kazachstan speelt thuis en zal zich niet presenteren als een gewillig slachtoffer: "We onze strategie behouden en dus niet enkel defensief spelen. We kennen de kwaliteiten van België, maar dat zal ons er niet van weerhouden om aan te vallen. We hebben uit goed gespeeld en we hebben gezien wat Noord-Macedonië tegen België heeft kunnen doen."

Enige flexibiliteit zal wel aan de orde zijn. "We hebben meerdere plannen. We zullen ons aanpassen. De spelers weten wat hen te doen staat," vervolgt hij. Baysufinov werd ook gevraagd naar een eventueel anti-Doku plan. De vraag deed hem glimlachen. "We hebben zijn laatste wedstrijd tegen Liverpool gezien. We begrijpen hoe hij speelt."





Thuisspelers even goed als Doku?

Ondanks dat hij die wedstrijd gezien heeft deed Baysufinov een uitspraak die we toch moeilijk serieus kunnen nemen. "We hebben ook zeer goede spelers. Sommige van onze spelers zoals Gałymzhan Kenzhebek en Dastan Satpaev kunnen hetzelfde niveau als Jérémy Doku laten zien."