Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noa Lang blijft worstelen met zijn situatie bij Napoli en lijkt zijn plaats onder coach Antonio Conte maar niet te vinden. Volgens Italiaanse media is de Nederlands international niet tevreden over zijn rol en voelt hij zich nog steeds geen volwaardig onderdeel van het project van de landskampioen.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Lang zich “aan de rand van Conte’s plannen bevindt”. De krant koppelt die analyse aan recente uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, die duidelijk maken dat de flankaanvaller gefrustreerd is over zijn huidige werkomgeving en gebrek aan speelminuten.

Koeman gaf aan dat Lang hem vertelde dat hij bijna een volledige trainingsmaand achter de rug had zonder echt met de bal te werken. Hoewel volgens La Gazzetta dat verhaal waarschijnlijk niet helemaal klopt, is de essentie helder: Lang voelt zich niet optimaal benut en blijft met onvrede zitten.

Een maand getraind zonder bal

De statistieken van zijn seizoen tot nu toe onderbouwen dat gevoel. De ex-Club Brugge-speler verzamelde slechts 223 minuten in elf competitiewedstrijden en kreeg maar één basisplaats, tegen Lecce. Na de zware nederlaag tegen PSV zou Lang intern opnieuw zijn frustratie geuit hebben.

Zijn aanhoudende teleurstelling lijkt voort te komen uit de keuze van Conte om niet met drie aanvallers te spelen, maar met vier middenvelders, waardoor Lang minder natuurlijk in het elftal past. Tegelijk benadrukt de Italiaanse pers dat de aanvaller zijn eigen impact moet vergroten om een sterkere positie te verwerven.

Transferrumoer hangt intussen al boven zijn hoofd. Italiaanse transferwatchers sluiten een vertrek in januari niet uit, zeker als Langs rol beperkt blijft. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV
Noa Lang

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Verschaeren - Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Verschaeren - Tzolis

19:30
'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

19:30
"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

19:00
1
Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

18:00
4
Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

17:00
5
Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

17:30
2
Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

16:32
4
"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

14:30
4
Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

16:00
1
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
2
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
2
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
3
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
3
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

12:00
1
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
1
Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

09:30
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
6
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

22:30
17
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
14
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
3
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

23:00
15
Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

22:00
7
🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

15/11
Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

20:30
2
Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

21:40
14
En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

21:20
Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

21:00
2
Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

20:00
1
Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

15/11
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten PhP PhP over Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois rinus michels rinus michels over Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller' rinus michels rinus michels over "Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein Andreas2962 Andreas2962 over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois Standard 2.0 Standard 2.0 over JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg Borak Borak over Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved