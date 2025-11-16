Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Noa Lang blijft worstelen met zijn situatie bij Napoli en lijkt zijn plaats onder coach Antonio Conte maar niet te vinden. Volgens Italiaanse media is de Nederlands international niet tevreden over zijn rol en voelt hij zich nog steeds geen volwaardig onderdeel van het project van de landskampioen.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Lang zich “aan de rand van Conte’s plannen bevindt”. De krant koppelt die analyse aan recente uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, die duidelijk maken dat de flankaanvaller gefrustreerd is over zijn huidige werkomgeving en gebrek aan speelminuten.

Koeman gaf aan dat Lang hem vertelde dat hij bijna een volledige trainingsmaand achter de rug had zonder echt met de bal te werken. Hoewel volgens La Gazzetta dat verhaal waarschijnlijk niet helemaal klopt, is de essentie helder: Lang voelt zich niet optimaal benut en blijft met onvrede zitten.

Een maand getraind zonder bal

De statistieken van zijn seizoen tot nu toe onderbouwen dat gevoel. De ex-Club Brugge-speler verzamelde slechts 223 minuten in elf competitiewedstrijden en kreeg maar één basisplaats, tegen Lecce. Na de zware nederlaag tegen PSV zou Lang intern opnieuw zijn frustratie geuit hebben.

Zijn aanhoudende teleurstelling lijkt voort te komen uit de keuze van Conte om niet met drie aanvallers te spelen, maar met vier middenvelders, waardoor Lang minder natuurlijk in het elftal past. Tegelijk benadrukt de Italiaanse pers dat de aanvaller zijn eigen impact moet vergroten om een sterkere positie te verwerven.

Transferrumoer hangt intussen al boven zijn hoofd. Italiaanse transferwatchers sluiten een vertrek in januari niet uit, zeker als Langs rol beperkt blijft.