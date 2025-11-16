Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Foto: © photonews

Bij het Australische nationale elftal schrijft een bekende naam uit de Belgische voetbalgeschiedenis een nieuw hoofdstuk. Paul Okon-Engstler heeft zijn eerste minuten gemaakt voor de Socceroos

En dat is bijzonder nieuws voor Club Brugge-supporters: hij is de zoon van Paul Okon, de voormalige Gouden Schoen en uitgesproken publiekslieveling op Jan Breydel.

22 jaar nadat Okon senior zijn laatste cap speelde voor Australië, stond zijn zoon voor het eerst op het veld in het shirt van hetzelfde land. Niet alleen dat maakt het verhaal opmerkelijk: vader Paul Okon was tijdens de interland assistent-bondscoach, waardoor hij zijn debuut vanop amper enkele meters kon meemaken.

De 20-jarige middenvelder startte meteen in de basis tijdens de oefeninterland tegen Venezuela en kreeg 78 minuten speeltijd. Hij doet dat als speler van Sydney FC, waar hij sinds afgelopen zomer actief is na een passage bij Benfica. Voor hij naar Portugal trok in 2022, doorliep hij de jeugdopleiding van Club Brugge bij Club NXT.

Broertje zit bij Club NXT en geldt als héél groot talent

Het talent in de familie blijft daarbij niet beperkt tot één zoon. Ook de 16-jarige Gianluca Okon maakt furore bij Club NXT en geldt als één van de grootste Belgische jeugdbelofteprojecten. Hij liet zich opmerken in de Youth League en maakte al minuten in 1B, wat hem in 2024 zelfs de prijs van beste speler op de prestigieuze KDB Cup opleverde.

De vraag is nu of Gianluca hetzelfde internationale pad zal kiezen als zijn vader en broer. Hij speelde reeds voor zowel Australië als Italië op jeugdniveau, en vooral de Italiaanse bond toont naar verluidt sterke interesse.

Voor Club-fans doet het verhaal vooral denken aan de magische periode waarin Paul Okon het blauw-zwarte shirt met klasse en elegantie kleurde. 

